Мы вернулись в конкурентную среду Свежий выпуск 399 Оксана ЖОЛУДЕВА, предприниматель, Петропавловск

Исходя из нее и составлять суждения о текущих делах. Не стану говорить за других, скажу о себе. Я представитель малого бизнеса, имеющего огромное значение для экономики и социального климата в стране. Манны небесной не жду, всего добиваюсь своим трудом, материально свою семью обеспечиваю, плачу налоги. Потому что занимаюсь делом, в котором лучше всего разбираюсь – пошивом одежды. И с первых же дней постаралась наладить свою деятельность так, чтобы свести к минимуму зависимость от импорта. Тут, полагаю, между мной и более крупными предпринимателями принципиальной разницы нет, так что жаловаться на удорожание ввозимых комплектующих может лишь тот, кто в свое время пропустил мимо ушей слова Главы государства о необходимости всемерного наращивания казахстанской составляющей продукции. Но тогда не жаловаться надо, а извлекать урок из событий нынешнего года – иначе наш товар и вовсе привозным заменится. Государство сделало в наших интересах основное: не допустило спекулятивных скачков на валютном рынке, отечественные производители смогли вернуться в нормальную конкурентную среду. Ну а дальше все от нас самих зависит.



