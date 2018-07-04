Мы видим МФЦА региональным хабом исламского финансирования – Сагинтаев

Экономика
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Рустам Мухаметкалиев
О планах на совместное сотрудничество МФЦА и рынка исламского финансирования рассказал Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев в рамках сессии второго дня Astana Finance Days, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Еще одной особенностью финансовых услуг МФЦА является содействие развитию рынка исламского финансирования. В перспективе мы видим МФЦА региональным хабом исламского финансирования", – сказал Бакытжан Сагинтаев.

Спикер отметил, что уже сейчас на базе Международного финансового центра "Астана" совместно с Азиатским банком развития и Исламским банком развития создана необходимая правовая и регуляторная среда. По его словам, до конца этого года будет произведена эмиссия государственных исламских ценных бумаг – сукук.



Также глава Правительства РК остановился на том, что МФЦА создается как финансовый хаб нового поколения, который будет выполнять не только классические функции мировых финансовых центров, но также предоставлять услуги в самых перспективных направлениях развития мировых финансов.

"Международный финансовый центр "Астана" стал участником международного консорциума R3, включающего более 60 крупнейших финансовых институтов, а также Глобальной федерации финтэк-хабов", – сообщил он.

По мнению Бакытжана Сагинтаева, международный финансовый центр "Астана" также может стать эффективной площадкой для внедрения инструментов, механизмов и стандартов зеленого финансирования. Здесь в сфере клинтек уже созданы и действуют Центр компетенций зеленых финансов, а также Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов под эгидой ООН.

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