Мы – вместе!

Юлия Магер

Цель форума «Biz Birgemiz», к которому в режиме онлайн подключились все регионы страны, – отдать дань уважения казахстанцам, которые в условиях пандемии проявили лучшие профессио­нальные и человеческие качества, помогая людям, ответственно делая свою работу, стойко перенося трудности.

Обращаясь к участникам форума и всем казахстанцам, Президент Касым-Жомарт Токаев напомнил, что Казахстан продолжает борьбу с пандемией коронавируса. Государством приняты беспрецедентные меры по защите здоровья и поддержке граждан, малого и среднего бизнеса.

– Для борьбы с коронавирусом из бюджета выделены значительные средства. Малообеспеченным семьям были роз­даны продукты питания. Для малого и среднего бизнеса предоставлен ряд льгот. По инициативе Елбасы из фонда «Birgemiz» выделены значительные средства и оказывается реальная помощь нуждающимся. Эта работа активно ведется партией «Nur Otan». Все это свидетельствует о нерушимости нашего единства, – сказал Глава государства.

Президент выразил соболезнования родным и близким тех, кто умер от коронавируса, и пожелал скорейшего выздоровления тем, кто в настоящее время борется с этим недугом. Он также призвал соотечественников ответственно относиться к пандемии, к собственному здоровью, проявить заботу о родных и близких, поскольку от действий каждого зависит успешное преодоление пандемии.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что солидарность, стойкость, сочувствие – традиционные ценности нашего народа, которые помогали ему пре­одолевать самые сложные испытания. Новым девизом общества сегодня стал призыв «Мы вместе», показывая, что сплоченность казахстанцев становится сильнее перед лицом общей беды.

Глава государства отметил работу медиков, полицейских, военных, благотворителей, государственных служащих, журналистов, которые в непростых условиях продолжают свою работу на благо людей.

– Врачи, медсестры, санитары, работники скорой медицинской помощи! Самая большая нагрузка в борьбе с эпидемией легла на ваши плечи. Каждый день вы демонстрируете стране силу своего духа, несгибаемость, мужество. Вот в этом проявляется настоящий пат­риотизм. Знаю, порой вы совершаете подвиги вопреки обстоятельствам. В условиях повторной вспышки пандемии, нарастания ее масштабов вам приходится сталкиваться с нехваткой защитных костюмов, нужных препаратов, больничных коек, другими труднос­тями. Эти проблемы мы решим в самое ближайшее время. Правительство имеет четкое поручение срочно выправить данную ситуацию. Сейчас же я хочу сказать всем вам огромное спасибо за верность долгу и медицинской клятве, – заявил Президент.

По словам Главы государства, в Казахстане на 100 тыс. граждан 80 с небольшим заболевших. Согласно мировой статистике это средние показатели.

Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев отметил, что, следя за статистикой, нужно не забывать и о количестве выздоровевших (их в Казахстане уже более 11 тыс. человек), и выразил уверенность, что абсолютное большинство заболевших успешно излечатся от коронавируса, в том числе благодаря усилиям и профессионализму отечественных медиков.

Президент напомнил, что недавно своим Указом с целью поощрения самоотверженной работы он наградил группу медицинских работников государственными орденами и медалями. Это знак благодарности всем медикам страны.

Также Касым-Жомарт Токаев высоко оценил работу правоохранительных органов.

– Стабильность и спокойствие в обществе зависят от безупречной деятельности полиции. Сегодня вы следите за соб­людением карантинных мероприятий и несете службу на постах. Это нелегкий труд. Есть случаи, когда общество подвергает вас критике. Однако большая часть стражей порядка добросовестно относится к своей службе, – отметил Глава государства.

Он также подчеркнул, что распространение коронавируса приобрело угрожающие масштабы по всему миру.

– После отмены режима чрезвычайного положения мы расслабились, это надо признать. Некоторые граждане и государственные служащие подумали, что опасная фаза уже пройдена. Произошла недооценка рисков, перестали соблюдать медицинские правила и предписания, отдельные граждане стали верить слухам об отсутствии болезни как таковой. Но COVID-19 по-прежнему представляет серьезную угрозу, – акцентировал Касым-Жомарт Токаев.

Из-за сложившейся ситуации Правительство вновь пошло на усиление карантинных мер. Однако, как отметил Президент, все это не повод для упадничес­ких настроений или депрессии – необходимо продолжать жить полной жизнью.

Он обратил внимание, что по всему миру люди делятся историями, что карантин и самоизоляция стали для них в том числе временем плодотворной работы и творчества, подарили возможность укрепить близость со своими семьями.

– В каждом кризисе существует новая возможность. Мы все вместе обязательно преодолеем этот кризис, выйдем из него окрепшие духом, с новым взглядом на вопросы мироздания. Главное, нужно верить в то, что это непростое испытание мы преодолеем, победим, – сказал Глава государства.

Как сказал Касым-Жомарт ­Токаев, после того как пандемия будет преодолена, планируется возвести в казахстанской столице памятник, который увековечит героизм наших граждан, проявившийся в это сложное время.

Президент вновь выразил искреннюю благодарность людям, находящимся на передовой борьбы с пандемией. Вещественным воплощением ее стало награждение ряда граждан новой государственной наградой «Халық алғысы» – «Народная благодарность».

В рамках церемонии несколько обладателей этих наград получили возможность рассказать о своей работе, за которую получили столь высокую оценку.

– То, что сегодня нам приходится наблюдать и чувствовать в условиях этой ужасной пандемии, оставит неизгладимый след на всю жизнь. Коронавирус поражает всех без разбора – наших детей, наших родителей. Утром мне пришлось устанавливать систему поддержания жизни коллеге. Это страшно. И не только потому, что приходится быть постоянно на работе, не потому что мы не видим семьи, а потому что вирус не знает границ, – поделился мыслями заведующий отделением кардиохирургии Национального научного кардиохирургического центра Тимур Лесбеков.

Он подчеркнул, что, к счас­тью, в Казахстане есть возможность с одинаковым вниманием и силами заниматься всеми сложными пациентами. В стране есть все необходимое для окончательной победы над вирусом: специалисты, опыт, оборудование. Но труда только врачей недостаточно. Сами люди также должны предпринимать все возможные усилия для охраны собственного здоровья.

По видеоконференцсвязи из Петропавловска к участникам форума и всем казахстанцам обратился участковый инспектор Станислав Алифиренко. Он признался, что за 7 лет его службы в органах внутренних дел нынешний период – один из самых сложных.

– Вместе со своими коллегами я нес службу на блокпос­тах. Сейчас продолжаем нести службу по охране карантинных подъездов провизорных цент­ров. Но не всегда люди с пониманием относятся к ситуации, и иногда нам приходится объяс­нять важность дисциплины в условиях распространения вируса, – рассказал полицейский. – Этот период стал нелегким испытанием и для моей семьи. Моя супруга Валентина работает в городской больнице, где проходят лечение заболевшие коронавирусом, поэтому вынуж­дена временно проживать отдельно от нас. Самое сложное – объяс­нить 6-летней дочери, почему ее матери так долго нет дома, почему она не засыпает и просыпается с нами, почему не гуляет с нами. С этим всем помогают справиться родные и близкие. Именно поддержка, понимание и единство помогают нам справиться со сложной ситуацией.

Станислав Алифиренко поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за высокую оценку труда полицейских и поддерж­ку, которая дает возможность всем сотрудникам полиции и дальше стойко выносить все тяготы и трудности.

Волонтер из Алматы, студент медицинского университета им. Асфендиярова Жанибек Солтанай рассказал, что как будущий врач не мог оставаться в стороне, когда Казахстан столкнулся с пандемией, и сразу же вступил в ряд тех, кто до сих пор находится на передовой борьбы с вирусом.

Он подчеркнул, что, несмот­ря на сложность работы и страх заразиться, не жалеет о своем решении, и тот факт, что его действия приносят пользу родной стране, помогают многим людям, дает ему огромное моральное удовлетворение. Волонтер выразил уверенность, что, объединившись, народ Казахстана сможет успешно пройти через испытание.

В числе получивших медаль «Халық алғысы» оказался также корреспондент телеканала «Хабар 24» Марк Брюшко. Он рассказал, что во время дейст­вия режима ЧП практически каждый день выходил в прямые эфиры с одной целью – чтобы люди как можно больше знали о том, что происходит за окнами их домов, не подвергали свои жизни опасности.

Блокпосты действовали по периметру Нур-Султана 74 дня, и 56 из них журналист провел в гуще событий, старался рассказывать всем о самой ак­туальной информации.

– Для меня, как и для многих жителей страны, это время запомнится лишениями. Самым болезненным для меня стала разлука с будущей невестой, поэтому я решился и сделал ей предложение в прямом эфире. К счастью, она сказала «да», и совсем скоро – 3 июля – мы распишемся. А свадьбу, конечно, сможем сыграть, когда страна окончательно победит недуг. Как скоро наступит этот ­момент, зависит от каждого из нас. Поэтому, пользуясь случаем, прошу всех: пожалуйс­та, давайте сплотимся вокруг нашего Президента и единой силой противостоим эпидемии. Поверьте, тем самым вы благословите не только мою будущую семью, но и тысячи других молодых пар, которые также отложили из-за карантина на неопределенный срок одно из главных торжеств в жизни, – сказал Марк Брюшко.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил журналиста за большой вклад в разъяснение государственной политики в отношении борьбы с коронавирусом и пожелал будущему молодожену счастья в семейной жизни.

Вручение медали «Халық алғысы» в рамках форума «Biz Birgemiz» прошло по всему Казахстану. Обладателями новой награды стали более 300 человек: медики, полицейские, военные, деятели образования и культуры, меценаты, волонтеры, журналисты, работники социальной сферы.

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