Цель форума «Biz Birgemiz», к которому в режиме онлайн подключились все регионы страны, – отдать дань уважения казахстанцам, которые в условиях пандемии проявили лучшие профессио­нальные и человеческие качества, помогая людям, ответственно делая свою работу, стойко перенося трудности.

Обращаясь к участникам форума и всем казахстанцам, Президент Касым-Жомарт Токаев напомнил, что Казахстан продолжает борьбу с пандемией коронавируса. Государством приняты беспрецедентные меры по защите здоровья и поддержке граждан, малого и среднего бизнеса.

– Для борьбы с коронавирусом из бюджета выделены значительные средства. Малообеспеченным семьям были роз­даны продукты питания. Для малого и среднего бизнеса предоставлен ряд льгот. По инициативе Елбасы из фонда «Birgemiz» выделены значительные средства и оказывается реальная помощь нуждающимся. Эта работа активно ведется партией «Nur Otan». Все это свидетельствует о нерушимости нашего единства, – сказал Глава государства.

Президент выразил соболезнования родным и близким тех, кто умер от коронавируса, и пожелал скорейшего выздоровления тем, кто в настоящее время борется с этим недугом. Он также призвал соотечественников ответственно относиться к пандемии, к собственному здоровью, проявить заботу о родных и близких, поскольку от действий каждого зависит успешное преодоление пандемии.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что солидарность, стойкость, сочувствие – традиционные ценности нашего народа, которые помогали ему пре­одолевать самые сложные испытания. Новым девизом общества сегодня стал призыв «Мы вместе», показывая, что сплоченность казахстанцев становится сильнее перед лицом общей беды.

Глава государства отметил работу медиков, полицейских, военных, благотворителей, государственных служащих, журналистов, которые в непростых условиях продолжают свою работу на благо людей.

– Врачи, медсестры, санитары, работники скорой медицинской помощи! Самая большая нагрузка в борьбе с эпидемией легла на ваши плечи. Каждый день вы демонстрируете стране силу своего духа, несгибаемость, мужество. Вот в этом проявляется настоящий пат­риотизм. Знаю, порой вы совершаете подвиги вопреки обстоятельствам. В условиях повторной вспышки пандемии, нарастания ее масштабов вам приходится сталкиваться с нехваткой защитных костюмов, нужных препаратов, больничных коек, другими труднос­тями. Эти проблемы мы решим в самое ближайшее время. Правительство имеет четкое поручение срочно выправить данную ситуацию. Сейчас же я хочу сказать всем вам огромное спасибо за верность долгу и медицинской клятве, – заявил Президент.

По словам Главы государства, в Казахстане на 100 тыс. граждан 80 с небольшим заболевших. Согласно мировой статистике это средние показатели.

Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев отметил, что, следя за статистикой, нужно не забывать и о количестве выздоровевших (их в Казахстане уже более 11 тыс. человек), и выразил уверенность, что абсолютное большинство заболевших успешно излечатся от коронавируса, в том числе благодаря усилиям и профессионализму отечественных медиков.

Президент напомнил, что недавно своим Указом с целью поощрения самоотверженной работы он наградил группу медицинских работников государственными орденами и медалями. Это знак благодарности всем медикам страны.

Также Касым-Жомарт Токаев высоко оценил работу правоохранительных органов.

– Стабильность и спокойствие в обществе зависят от безупречной деятельности полиции. Сегодня вы следите за соб­людением карантинных мероприятий и несете службу на постах. Это нелегкий труд. Есть случаи, когда общество подвергает вас критике. Однако большая часть стражей порядка добросовестно относится к своей службе, – отметил Глава государства.