​​​​​​​Мы вместе!

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Елена Левкович

День ООН в столице прошел под эгидой 30-летия членства Казахстана в этой международной организации и 25-летия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о помощи Семипалатинской области.

Празднование Дня Организации Объединенных Наций состоялось в столичном Государственном академическом казахском музыкально-драматическом театре им. К. Куа­нышбаева. Торжество оказалось чуть отсроченным: традиционно день рождения ООН отмечается 24 октября, но в этот раз событие решили совмес­тить с премьерой спектак­ля «Молитва Лейлы» по повести Розы Мукановой «Мәңгілік бала бейне» в исполнении инклюзивного театра «Қанаттылар».

И этот тот случай, когда получившаяся коллаборация одинаково ценна и показательна для обоих партнеров: вечер ООН без спектакля был бы чуть менее наполнен значимостью; а у актеров инклюзивного театра было бы без ООН чуть меньше внимания со стороны пуб­лики. Но совпало все: и день рож­дения, и 30-я годовщина членства Казахстана в этой организации, и премьера спектакля. Спектакля, к слову, очень непростого. Фабула никого не может оставить равнодушным: Семипалатинский полигон и последствия его деятельности – по-прежнему трагические страницы современной истории нашей страны.

О выборе такого сценария торжественного мероприятия высказалась глава ОНН в Казахстане Микаэла Фриберг-­Стори:

– Мы радеем за непрерывное инклюзивное развитие. И мы видим, как активно Казахстан работает в этом направлении. А потому и решили сделать акцент на людях с особыми потребнос­тями в такой важный для нас день.

Что касается самого инклюзивного театра, то «Қанаттылар» – своего рода первопроходцы, первый инклюзивный театр в Цент­ральной Азии. Творческий коллектив был образован в 2021 при поддержке столичного акимата. На сегодняшний день в нем работают 30 актеров, большая часть из которых – люди с особыми потребностями.

Прокомментировала премьеру и автор повести Роза Муканова.

– Повесть « Мәңгілік бала бейне» уже не единожды воплощалась и на театральных подмостках, и на киноэкране. Но опыт с постановкой в инклюзивном театре впервые. Актеры – талантливые ребята, они по-настоящему вложили душу, мастерски передали образы, эмоции.

Спектакль получился одновременно и традиционным, и достаточно смелым по режиссерскому решению. Сюжет не изменен, и смот­реть спектакль без слез невозможно. При минимуме декораций на сцене – максимум чувств и у зрителей, и у самих актеров. Даже начало – как будто звучит набат – заставляет сердце ухнуть вниз от накатывающих чувств тревоги и отчаяния.

Сами образы переданы удивительно трогательно. Лейла в исполнении Малики Мухтаровой чиста и невинна, но окружающая действительность поистине губительна для ее тела и разума. Оттого и конец у повествования печален...

Звучали со сцены столичного театра в этот вечер и официальные заявления. Правда, и они, под стать спектаклю, отличались эмоциональностью.

– Более 75 лет ООН объе­диняет страны и народы, чтобы обеспечить мир, права человека и устойчивое развитие для всех. Сегодня ООН подвергается испытаниям как никогда прежде. И сегодня ООН нужна как никогда. Мы не должны оставить никого в стороне, – отметила Микаэла Фриберг-Стори.  – Казахстан уже 30 лет является активным членом ООН. За это время мы установили тесные партнерские отношения в стремлении к миру, стабильности и развитию – в регио­не и во всем мире. Сегодня в Казахстане работают 27 агентств, фондов и программ ООН, и мы гордимся нашим партнерством на протяжении этих трех десятилетий.

Глава ООН подчеркнула три основных вектора работы организации: расширение возможности людей через наращивание их навыков и знаний; укрепление институтов для предоставления государственных услуг народу Казахстана; защита окружающей среды и поддержка инклюзивного экономического роста.

К слову, увидеть шаги в этих направлениях можно в фойе театра, где организована выставка о деятельности ООН. В цифрах, фотографиях и слайдах отображена многолетняя работа организации в нашей стране. Вы, к примеру, знали, что из зон конфликтов в Казахстан вернулось свыше 600 женщин и детей? ООН оказывает поддержку по программе их реабилитации и реинтеграции.

Выступление первого замес­тителя министра иностранных дел РК Кайрата Умарова подтвердило сказанное госпожой Фриберг-Стори.

– 30 лет назад, 2 марта 1992 года, Республика Казахстан была принята в члены Организации Объединенных Наций, став полноправным участником международных отношений. Как ответственный и надежный член международного сообщества, Казахстан проводит сбалансированную, предсказуемую и конструктивную внешнюю политику. Наша страна полностью привержена поддерж­ке центральной роли ООН в решении актуальных глобальных проб­лем. Казахстан продолжит вносить свой вклад в укреп­ление роли и авторитета ООН. Устойчивое развитие является всеобъемлющим, не оставляющим никого в стороне. Сегодняшний спектакль «Молитва Лейлы», поставленный инклюзивным театром « Қанаттылар» – один из таких хороших примеров, – заключил Кайрат Умаров.

Добавим также, что в связи с 30-летием работы ООН в нашей стране подготовлен выпуск специальной почтовой марки (ее можно будет приобрести в отделениях Казпочты) и памятной монеты от Национального банка РК.

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