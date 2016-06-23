Мы – вместе!

Статьи
Абзал КАМБАР
Поддержку спортсмену, который подозревается (что вызывает много вопросов) в использовании запрещенных препаратов, а это фактически приводит к отмене его участия в главных стартах четырехлетия, высказывают и казахстанцы, и его многочисленные поклонники по всему миру.

К примеру, в своем микроблоге в Twitter председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев выразил свое отношение к происходящему такими словами: «Какое бы решение не было принято по тяжелоатлету Илье Ильи­ну, он заслуживает нашей поддержки как выдающийся спортсмен и патриот Казахстана».
Выступил в поддержку самого знаменитого кызыл­ординца и аким области Крымбек Кушербаев на ХІХ сессии областной Ассамблеи народа Казахстана. «Мы желаем удачи нашему соотечественнику Илье Ильи­ну, прославившему страну на весь мир. Кызылординцы всегда готовы вместе со всеми казахстанцами поддержать его. Мы верим, что наш чемпион подарит нам еще немало побед», – сказал глава региона.

Не остались в стороне и футболисты местного клуба «Кайсар», которые перед игрой со столичным «Байтереком» в рамках Первой лиги вышли на поле в футболках с изображением тяжелоатлета и надписью «Илья, бiз сенiмен бiргемiз!» («Илья, мы с тобой!»).
Поддержали своего товарища по национальной сборной бронзовый призер Сочинской Олимпиады фигурист Денис Тен, а также чемпион Олимпиады в Лондоне, глава боксерского клуба «Астана Арланс» Серик Сапиев, которые верят, что ситуация разрешится благополучно.

Выступили в поддержку казахстанских олимпийских чемпионов (а эта неприятная ситуация коснулась еще и Майи Манезы, Зульфии Чиншанло и Светланы Подобедовой) и российские спортсмены. Наши соседи сомневаются в законности долгосрочного хранения анализов участников олимпиад, считая, что действия ВАДА необходимо оспорить в международных судах.
Прокомментировал неприятную новость соперник и коллега Ильи, представитель сборной Узбекистана Руслан Нурудинов: «Надеюсь, Илья сможет выйти из этой ситуации и принять участие в Олимпийских играх. Он не только мой соперник, он мой близкий друг, и я очень хочу, чтобы он выступил в Рио. Такой ситуации я бы не пожелал даже своему врагу».
Стоит отметить, что Федерация тяжелой атлетики Казахстана выступила с официальным заявлением по поводу того, что перепроверка допинг-пробы Ильи Ильина с Олимпиады-2008 показала положительный результат. ФТК заверяет, что окажет всю необходимую правовую помощь атлетам в отстаивании своих законных прав на всех уровнях и этапах процесса. Такую же позицию занимает и президентский клуб «Астана», который также готов оказать необходимую правовую и моральную поддержку.

«Илья Ильин – амбассадор президентского клуба. И мы, в свою очередь, готовы поддержать нашего спортсмена на его тернистом пути во время всего процесса. Ильи­ну с нашей стороны будет оказана вся необходимая поддержка – как правовая, так и моральная. Окончательная оценка будет дана уполномоченным органом после расследования», – говорится в распространенном сообщении.

Популярное

Все
История движения «Алаш» в условиях закономерного интереса казахстанского общества к своему прошлому и поисков национальной идентичности заняла важное место в коллективной исторической памяти
Чем бы ни занимался, что бы ни делал Ахмет Байтурсынулы в годы своей творческой зрелости, он был в первую очередь и прежде всего поэтом, а потом уже общест­венным деятелем и ученым
Жители Семея продолжают жаловаться на холод в квартирах и опасаются повторения экибастузского сценария
Вечные песни Шомишбая Сариева
Ряд торжественных мероприятий к 90-летию со дня рождения выдающегося государственного и общественного деятеля, писателя и поэта Какимбека Салыкова прошел в Алматы
​​​​​​​Мамочки, какие бабочки!
Но это еще не конец
«Алтын домбыра» собирает мастеров
Новая сенсация от Марокко
Потомки Великой степи
Премию начислят досрочно
Календарная зима только началась, а жители Петропавловска уже устали от крупных аварий на водопроводе и срочных ремонтов на теплосетях
Общее дело
Когда начнется легализация иностранных автомобилей в Казахстане
Книга открывает мир
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 12 декабря
По «серым» схемам
Стадо сайгаков погибло при переправе через реку в ЗКО
Около 18 тысяч кандасов прибыли в Казахстан с начала года
Токаев поздравил теннисиста Алана Курмангалиева: Трудись, борись и побеждай
Два комитета хотят упразднить в МВД
Женис Касымбек стал акимом Астаны
Восемь лошадей сбил грузовой поезд в ВКО
Живет в столичном жилом массиве Уркер Алла Кужатаева. И захотела она, чтобы в молодом районе столицы Казахстана жилось хорошо
Внимание! Поезд задерживается
Тепло подали во все дома Экибастуза – оперативный штаб
Как врачи Минздрав препарировали
Токаев уволил ряд судей
В стране, где солярка стоит дороже молока, дешевого продовольствия быть не может по определению
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Токаев и Дендиас обсудили перспективы развития казахско-греческого сотрудничества
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран
За два дня в Экибастузе поменяли около 800 радиаторов отопления в размороженных квартирах горожан, но предстоит заменить еще больше
Бабушка и внуки погибли при пожаре в Алматинской области
Для проведения голосования и регистрации ОСИ предложено использовать мобильное приложение
Алихан Смаилов и Ян Цзяньцян обсудили вопросы реализации крупных автодорожных проектов
Любой здравомыс­лящий доктор всегда против «растворимых» супов и любых концентратов
Мнение общественности будет учтено при принятии решения о строительстве в Павлодаре содового завода
Мировая легенда легкой атлетики Амин Туяков стал почетным гражданином Атырауской области
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Трехмесячная девочка скончалась во время забора крови в поликлинике Жамбылской области
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)

Читайте также

Статьи
Стремление к международному признанию своей независимости
Статьи
Вечные песни Шомишбая Сариева
Статьи
​​​​​​​Мамочки, какие бабочки!
Статьи
«Алтын домбыра» собирает мастеров

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]