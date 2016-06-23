Мы – вместе!

Поддержку спортсмену, который подозревается (что вызывает много вопросов) в использовании запрещенных препаратов, а это фактически приводит к отмене его участия в главных стартах четырехлетия, высказывают и казахстанцы, и его многочисленные поклонники по всему миру.
К примеру, в своем микроблоге в Twitter председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев выразил свое отношение к происходящему такими словами: «Какое бы решение не было принято по тяжелоатлету Илье Ильину, он заслуживает нашей поддержки как выдающийся спортсмен и патриот Казахстана». Выступил в поддержку самого знаменитого кызылординца и аким области Крымбек Кушербаев на ХІХ сессии областной Ассамблеи народа Казахстана. «Мы желаем удачи нашему соотечественнику Илье Ильину, прославившему страну на весь мир. Кызылординцы всегда готовы вместе со всеми казахстанцами поддержать его. Мы верим, что наш чемпион подарит нам еще немало побед», – сказал глава региона.
Не остались в стороне и футболисты местного клуба «Кайсар», которые перед игрой со столичным «Байтереком» в рамках Первой лиги вышли на поле в футболках с изображением тяжелоатлета и надписью «Илья, бiз сенiмен бiргемiз!» («Илья, мы с тобой!»). Поддержали своего товарища по национальной сборной бронзовый призер Сочинской Олимпиады фигурист Денис Тен, а также чемпион Олимпиады в Лондоне, глава боксерского клуба «Астана Арланс» Серик Сапиев, которые верят, что ситуация разрешится благополучно.
Выступили в поддержку казахстанских олимпийских чемпионов (а эта неприятная ситуация коснулась еще и Майи Манезы, Зульфии Чиншанло и Светланы Подобедовой) и российские спортсмены. Наши соседи сомневаются в законности долгосрочного хранения анализов участников олимпиад, считая, что действия ВАДА необходимо оспорить в международных судах. Прокомментировал неприятную новость соперник и коллега Ильи, представитель сборной Узбекистана Руслан Нурудинов: «Надеюсь, Илья сможет выйти из этой ситуации и принять участие в Олимпийских играх. Он не только мой соперник, он мой близкий друг, и я очень хочу, чтобы он выступил в Рио. Такой ситуации я бы не пожелал даже своему врагу». Стоит отметить, что Федерация тяжелой атлетики Казахстана выступила с официальным заявлением по поводу того, что перепроверка допинг-пробы Ильи Ильина с Олимпиады-2008 показала положительный результат. ФТК заверяет, что окажет всю необходимую правовую помощь атлетам в отстаивании своих законных прав на всех уровнях и этапах процесса. Такую же позицию занимает и президентский клуб «Астана», который также готов оказать необходимую правовую и моральную поддержку.
«Илья Ильин – амбассадор президентского клуба. И мы, в свою очередь, готовы поддержать нашего спортсмена на его тернистом пути во время всего процесса. Ильину с нашей стороны будет оказана вся необходимая поддержка – как правовая, так и моральная. Окончательная оценка будет дана уполномоченным органом после расследования», – говорится в распространенном сообщении.