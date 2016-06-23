Мы – вместе! Статьи Абзал КАМБАР

Поддержку спортсмену, который подозревается (что вызывает много вопросов) в использовании запрещенных препаратов, а это фактически приводит к отмене его участия в главных стартах четырехлетия, высказывают и казахстанцы, и его многочисленные поклонники по всему миру.



К примеру, в своем микроблоге в Twitter председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев выразил свое отношение к происходящему такими словами: «Какое бы решение не было принято по тяжелоатлету Илье Ильи­ну, он заслуживает нашей поддержки как выдающийся спортсмен и патриот Казахстана».

Выступил в поддержку самого знаменитого кызыл­ординца и аким области Крымбек Кушербаев на ХІХ сессии областной Ассамблеи народа Казахстана. «Мы желаем удачи нашему соотечественнику Илье Ильи­ну, прославившему страну на весь мир. Кызылординцы всегда готовы вместе со всеми казахстанцами поддержать его. Мы верим, что наш чемпион подарит нам еще немало побед», – сказал глава региона.



Не остались в стороне и футболисты местного клуба «Кайсар», которые перед игрой со столичным «Байтереком» в рамках Первой лиги вышли на поле в футболках с изображением тяжелоатлета и надписью «Илья, бiз сенiмен бiргемiз!» («Илья, мы с тобой!»).

Поддержали своего товарища по национальной сборной бронзовый призер Сочинской Олимпиады фигурист Денис Тен, а также чемпион Олимпиады в Лондоне, глава боксерского клуба «Астана Арланс» Серик Сапиев, которые верят, что ситуация разрешится благополучно.



Выступили в поддержку казахстанских олимпийских чемпионов (а эта неприятная ситуация коснулась еще и Майи Манезы, Зульфии Чиншанло и Светланы Подобедовой) и российские спортсмены. Наши соседи сомневаются в законности долгосрочного хранения анализов участников олимпиад, считая, что действия ВАДА необходимо оспорить в международных судах.

Прокомментировал неприятную новость соперник и коллега Ильи, представитель сборной Узбекистана Руслан Нурудинов: «Надеюсь, Илья сможет выйти из этой ситуации и принять участие в Олимпийских играх. Он не только мой соперник, он мой близкий друг, и я очень хочу, чтобы он выступил в Рио. Такой ситуации я бы не пожелал даже своему врагу».

Стоит отметить, что Федерация тяжелой атлетики Казахстана выступила с официальным заявлением по поводу того, что перепроверка допинг-пробы Ильи Ильина с Олимпиады-2008 показала положительный результат. ФТК заверяет, что окажет всю необходимую правовую помощь атлетам в отстаивании своих законных прав на всех уровнях и этапах процесса. Такую же позицию занимает и президентский клуб «Астана», который также готов оказать необходимую правовую и моральную поддержку.



«Илья Ильин – амбассадор президентского клуба. И мы, в свою очередь, готовы поддержать нашего спортсмена на его тернистом пути во время всего процесса. Ильи­ну с нашей стороны будет оказана вся необходимая поддержка – как правовая, так и моральная. Окончательная оценка будет дана уполномоченным органом после расследования», – говорится в распространенном сообщении.

