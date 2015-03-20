Мы вовремя создали Евразийский экономический союз – Лукашенко

Политика
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Айнур Курамысова, Эльмира Киргеева
©kazpravda.kz
Своевременным считает создание Евразийского экономического союза Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает Kazpravda.kz.

"Время настолько спрессовано, что каждый год нам приходится реагировать на какие-то вызовы. В данный момент тоже есть определенные вызовы, и мы должны реагировать на них. Но время подтверждает, что то образование, которое мы создали, – наш экономический союз... Мы все-таки вовремя проявили эту инициативу и создали его. Более того, это ведь не просто декларация! Мы приняли огромное количество документов, формализовали наш союз, подписали ряд соглашений. Не будем темнить – здесь ядро этого союза, люди и государства, которые создавали его и немало в него вложили. Не надо забывать, что у нас есть другие члены союза, и мы, как государства, создавшие его изначально, должны предложить варианты развития событий на перспективу", – подчеркнул Лукашенко в ходе трехсторонней встречи с Нурсултаном Назарбаевым и Владимиром Путиным в Акорде.

"В канун 70-летия Победы ясно, что мы должны быть вместе. Слишком много вызовов, дошло уже до истории, и Президент России говорил об этом слишком много. Нам брошены очень серьезные вызовы с попыткой даже не переписать, а перечеркнуть нашу историю. Поэтому и экономически, и политически в канун 70-летия мы должны продемонстрировать свое единство", – добавил белорусский Президент.

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Со своей стороны Президент Казахстана поблагодарил коллег за согласие принять участие в "неформальной, дружеской, доверительной беседе в это непростое время".

"Я думаю, что мы должны были поговорить о текущей ситуации в глобальном мире с точки зрения кризиса, который мы испытываем. Этот кризис, особенно региональный, вызван резким снижением цен на наши энергоносители и товары. В связи с этим снизился товарооборот в 2014 году. Наша задача сейчас – договориться по-деловому. В 2015 году, думаю, будет большой риск и кризис для Евразийского экономического союза. Это мы будем обсуждать с участием других членов, обсудим торговлю между нашими государствами, что будем делать в этом году. Конечно, мы хотим обменяться мнениями по украинскому кризису, из-за которого введены санкции. Они особенно влияют на Россию и сказываются на наших государствах", – заметил он.

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Также, по словам Назарбаева, стороны намерены обсудить предстоящие в текущем году встречи: "Казахстан является председателем в СНГ, Беларусь – в Евразийском экономическом союзе. Осенью мы встретимся в Казахстане, 9 мая встретимся в Москве на 70-летии Победы. То есть встреч очень много, где мы будем обсуждать. Мы должны активно и мобильно встречаться, обсуждать и "сверять часы".

"Мне остается поблагодарить Вас за приглашение. Все темы обозначены. Мы уже практически начали обсуждение с Вами, когда встретились с утра. Поэтому присоединяюсь ко всему, что было сказано, и хочу поблагодарить за то, что у нас есть такая возможность поговорить по всем этим темам", – добавил Путин.

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