​Мы все – из джаза!

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Уак Манбетеев, Алматы, фото Юрия Беккера

Впервые джазовый фестиваль в нашем городе состоялся весной 2002 года. За это время команда энтузиастов в составе директора Алматинской джазовой школы Тагира Зарипова и менеджера проекта Карлыгаш Макатовой обрели постоянную поддержку и преданных друзей фестиваля в лице дипмиссий зарубежных стран. В прошлом году на церемонии открытия глава мегаполиса Бауыржан Байбек пообещал фестивалю поддержку и слово свое сдержал – в нынешнем году из городского бюджета на аренду зала и прокат звукового оборудования было выделено более 8,5 млн тенге.

– Ежегодный праздник джаза является важным событием в культурной жизни города и страны, дает возможность профессионально расти нашим юным музыкантам, – говорит Тагир Зарипов. – Фестиваль предоставляет любителям музыки редкую возможность насладиться творчеством лучших представителей европейского и азиатского джаза, а гостям, в свою очередь, оценить уровень казахстанских музыкантов.

В день открытия фестиваля на сцене Государственной филармонии им. Жамбыла выступили два трио – Леонида Пташки из Израиля и Фламенко джаз трио из Испании. И если с творчеством известного израильского пианиста-виртуоза казахстанская публика уже знакома, то встреча с испанскими джазменами Франом Молиной и Фернандо Аландэсом и исполнительницей зажигательного фламенко Кармен Сервантес была для нее первой. Смесь из джазовых композиций в ритме фламенко вызвала овации зрительного зала. Танцовщица с культовыми для Испании именем и фамилией выдавала такие сногсшибательные па, что наиболее впечатлительная часть публики была не в силах сдерживать свои эмоции.

Программа второго дня фестиваля была не менее насыщенной – перед любителями джаза выступили наши соотечественники Виктор Хоменков и Назия Альжанова, а также таджикская группа Khalilov brothers и неподражаемая Элизабет Контоману. Уроженка Франции, родители которой гречанка и гвинеец, искусно владеет своими природными данными – ее пропитанный южным солнцем густой и теплый тембр узнаваем. Голос наполнен легкостью, свободой и страстью. Она одинаково блестяще исполняет как сложные джазовые стандарты, так и блюзовые импровизации. Таджикские музыканты были так же тепло встречены публикой – афганская, индийская и таджикская традиционная музыка в их джазовой интерпретации вызвала шквал зрительских аплодисментов.

И если музыканта-виртуоза Виктора Хоменкова отечественной публике представлять не надо, то новое имя Назии Альжановой ценителям джаза запомнится надолго. На фоне своих маститых коллег певица выглядела не менее профессио­нально, уже сейчас все в ней – от чувственного голоса до манеры исполнения и умения держаться на сцене – говорит в пользу ее успешного будущего.

Также гостями фестиваля стали польские музыканты Oles Brоthers Anotni Gralak с проектом Primitivo, квартет Antonio Flinta из Италии, немецкая группа Fun Horns, венгерская певица Вероника Харча и австрийская команда Holler der Dear. На правах радушного хозяина в заключительный день фестиваля выступил школьный оркестр Almaty Jazz Youth Band.

Для студентов музыкальных учебных заведений Алматы были организованы мастер-классы от именитых гостей.

Фестиваль нынешнего года состоялся благодаря поддержке городского акимата, а также дипломатических миссий стран – участниц в Казах­стане при содействии Французского альянса и Гёте-института. 

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