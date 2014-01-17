Мы все – одна страна, один народ

Глава государства Нурсултан Назарбаев впервые в 1997 году обратился с Посланием к народу Казахстана. С тех времен прошло более полутора десятков лет. И сегодня Послания стали уже традицией, общество позитивно воспринимает их как руководство к дальнейшим действиям. Данная публикация – это собранные воедино историко-политические, социально-экономические аспекты Посланий, отражающие сложнейший путь становления независимого государства, перспективы развития и его безопасности в системе глобального мира. Они позволяют увидеть, наряду с важнейшими ориентирами на будущее, масштабы, глубину предвидений и феномен личности Нурсултана Назарбаева, взявшего на себя высочайшую меру ответственности в истории государства. Публикация представляет собой краткое изложение тезисов Посланий разных лет с полным сохранением авторского текста.

В историческом контексте

Полторы тысячи лет назад в центре огромной Евразии возникла великая империя древних тюрков, имевшая затем продолжение в лице мощных государственных объединений, сумевших покорить пространство от Византии до Китая. Именно с тех времен в Северной Евразии, почти не меняя границ обитания, проживали наши предки и живем сегодня мы.

История Казахстана была бы иной, если бы не глобальная катастрофа в начале второго тысячелетия, связанная с вторжением монгольских кочевников. Но история не признает гипотетического наклонения и не любит черно-белого деления. Малочисленная монгольская прослойка была поглощена местным населением, и дальнейшая история Золотой, Белой и Синей Орды – это, по сути, история тюркских народов.

Последние пять столетий национальной истории – это история борьбы за свое жизненное пространство. Мы не должны смотреть на свое прош­лое как на цепь случайностей. Давление быстро развивающейся Европы и растущего Китая уже в XVI–XVII веках привело к резкому сужению возможностей кочевых народов и повороту энергии этих народов в сторону взаимного истребления. Так родилась и трагедия казахов с джунгарами. Запас национальной энергии оказался столь велик, что и это мы пережили, выйдя победителями. Именно тогда была осознана простая, но вечная истина – если мы едины, то мы непобедимы. Именно тогда объединитель народа Аблай-хан словом и мечом удержал нацию между двух жестких сил, давящих на страну извне. Однако эта победа оказалась временной. Мы оказались в полосе исторического отставания.

Пребывание в составе российской империи доказало, что кочевничество утратило историческую перспективу. Трагическая фигура внука хана Аблая Кенесары, как и других борцов за независимость, останутся в нашей памяти. Трагедия в том и состояла, что время отвернулось от бесстрашных номадов.

В начале XX века впервые в многовековой истории появилась возможность реального прорыва в большой мир. Эта возможность связана с именами деятелей «Алаша». Иная трагедия, трагедия тоталитаризма, накрыла почти столетие нашей истории. В результате прямых и косвенных потерь только казахи потеряли около 40% населения за несколько лет. Погибли десятки миллионов русских, украинцев, евреев... Тоталитаризм наднационален. Пора понять, что в этническом Апокалипсисе нет вины какой-то нации, есть логика системы. Даже на последнем вздохе система не постеснялась обагрить руки кровью молодых на декабрьском снегу Алматы...

Казахстан появился на свет как новое государство в эпоху, которая видела конец многих империй. Мы строим новое государство, новую рыночную экономику и новую демократию в то время, когда многие другие независимые страны уже прошли похожий путь. Мы живем в эпоху рас­тущей глобализации и возрастаю­щей взаимозависимости, когда мощные внешние силы будут неизбежно играть существенную роль в определении нашего будущего.

Если мы серьезны в своих намерениях и умны, способны честно про­анализировать внутренние и внешние факторы нашего развития, то у нас есть и возможность выбрать правильный путь – на основе нашей общей консолидации, на базе нашей истории и наших специфических условий.

Под влиянием трансформации нашего общества, сами того во многом не осознавая, мы все изменились, привыкая к качественно иной системе ценностей и новому типу человеческих отношений.

Замена государственно-коллективного мировоззрения на частно-индивидуалистическое изменила каждый аспект нашей жизни. Конечно же, старая система предлагала более надежные минимальные социальные блага и имела достижения в ряде сфер. Однако мы не должны забывать, что эта система рассыпалась, поскольку с экономической точки зрения оказалась неконкурентоспособной. Она проигрывала в социальном плане, потому что уровень жизни большинства людей отставал от уровня жизни за рубежом. Она также проигрывала на уровне отдельного человека, потому что отказывала в свободе.

Безопасность и социально-экономическая политика

Мир драматически изменился и, возможно, находится на пороге еще более мощных сдвигов. На Востоке – серьезные кризисы. Совсем непросто складывается ситуация на южных рубежах СНГ. Нестабильность в нашем регионе, сложное положение наших соседей влияют на положение в Казахстане. Хотя и можно сказать, что мы остаемся островом стабильности и спокойствия в глобальных и регио­нальных кризисах, каждый казахстанец должен понимать сложность в сложившейся вокруг нас ситуации.

Мы создали буфер мира на всех наших границах, своеобразный «пояс безопасности». Ни одна страна в мире – ни одна! – не относится к нам враждебно. Наша многосторонняя дипломатия и внешняя политика успешно закрепили как наш суверенитет, так и территориальную целостность и создали тесные взаимоотношения с мировым сообществом.

Сейчас нам предстоит подтвердить нашу верность намеченной цели. Мы должны продемонстрировать, что нам хватит сил, прозорливости и отваги не сойти с дороги и построить наш новый Казахстан на прочном фун­даменте политической справедливости и экономической свободы.

Наша страна и все казахстанское общество кардинально изменились: экономические и политические права и свободы стали непреложным фактом нашей действительности. Казахстан – одно из немногих государств на постсоветском пространстве, сумевших выстроить хорошие стабильные взаимоотношения со всеми странами, не нанося ущерба своим стратегическим интересам.

При этом мы будем развивать сотрудничество с США, Западной Европой и другими странами.

Впервые в тысячелетней истории Казахстан обрел юридически признанные границы с Китаем. Стабильные отношения с Китаем имеют для Казахстана исключительное значение. Укрепление сотрудничества с этим великим государством в рамках «шанхайской пятерки» станет основой региональной безопасности в нашей час­ти планеты.

История Центральной Азии во втором тысячелетии показала, что народы, находящиеся в центре материка и не имеющие выхода к мировым коммуникациям, не имеют будущего. Судьба всех народов Центральной Азии, если убрать частности, зависит от главного: сумеем мы стать транспортным каналом мирового значения или вновь окажемся на обочине.

Прошлое преподало нам немало суровых уроков. Народ сполна испил их горечь. Но сегодня казахстанцы сами хозяева своей судьбы.

У меня есть уверенность, что это будет лучший век в истории Казахстана. Век, который войдет в нашу историю как столетие созидания и мира. Есть в истории даты, которые поневоле заставляют оглянуться назад не только для того, чтобы вспомнить прошлое, но и для того, чтобы понять будущее.

Говорят, что даже боги не могут изменить прошлое. Все наши ошибки и достижения, победы и поражения также стали частью истории.

Если относиться к истории не как к простому собранию фактов, но как к единому потоку событий с глубоким смыслом и связью, то масштаб и дыхание этих лет становятся столь ощутимыми, что становится ясной и перспектива нашего будущего в веке наступающем.

Эта связь между прошлым и будущим нашей молодой страны может быть выражена простой формулой – эффективная экономика, либеральное общество, национальная безо­пасность.

Мы бодро шли ко дну, удерживаясь только за счет огромных внешних долгов советской экономики. Экономика скудных прилавков стала экономикой пустых прилавков. Деньги превратились в хорошо нарезанную бумагу. Остановились тысячи предприя­тий, сотни тысяч людей сорвались с насиженных мест. Память наша избирательна, и тот реальный коллапс экономики сегодня представляется чем-то фантастическим из другой, чужой жизни.

Надо было немедленно действовать. Мы начали проводить приватизацию, создавать совершенно иную налоговую систему, формировать отечественное предпринимательство. Мы с нуля создали современную банковскую систему. Мы завое­вали свою нишу на очень жестком конкурентном внешнем рынке. Мы перестроили экономические отношения на селе. А параллельно с этим решалась труднейшая задача строительства собственной государственности – от национальных вооруженных сил до создания посольств в десятках стран мира. Мы вынуждены были пойти на болезненные реформы. Социальная цена реформ, особенно на первом этапе, была велика. Ставка была так высока, что стоял вопрос: быть или не быть независимому Казахстану?

Это были годы, когда принимались важнейшие решения, от которых зависел дальнейший путь нашего государства, когда одно неверно принятое решение могло существенно изменить траекторию страны. Миру мы были не интересны, мировое сообщество беспокоил лишь наш ядерный потенциал.

У нас была простая и ясная цель – мы хотели жить лучше, нам хотелось свободы, а еще больше мы хотели, чтобы будущее наших детей и внуков было достойным. На это ушли годы, годы нашей с вами жизни.

Сегодня главные вопросы лежат в плоскости расширения торгово-экономического сотрудничества и развития региональной интеграции...

Мы продолжим реализацию двусторонних договоров с КНР по вопросам экономического и политического сотрудничества. Казахстан исходит из того, что альтернативы взаимовыгодным связям с этой динамично развивающейся страной не существует.

Между Казахстаном и США установлены отношения долгосрочного и стабильного партнерства, которые характеризуются широким спектром взаимодействия по вопросам обеспечения международной энергетической стабильности и безопасности, борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом, продолжения демократических преобразований.

Казахстан заинтересован в придании сотрудничеству с ЕС большей содержательности в области региональной и международной безопаснос­ти, экономики, социального и культурного развития. Мы должны создавать для наших европейских партнеров благоприятные условия для инвестиционной деятельности, реализации крупных международных проектов, привлечения в нашу страну передовых технологий и знаний.

Важно не снижать темпов интеграции в нашем регионе. Мы должны развивать всесторонние связи с соседними государствами Средней Азии, с которыми нас объединяют общая культура и история.

Думаю, что с рядом стран мусульманского мира, которые, как и мы, заинтересованы в расширении и углублении так называемого диалога цивилизаций, мы могли бы совместно выступить с рядом международных инициатив, направленных на сближение понимания между Востоком и Западом по ключевым проблемам современного мироустройства.

По казахской земле прошли все мировые религии, поэтому нам чужды нетерпимость или религиозный фанатизм. Мы известны миру своей толерантностью, межэтническим, межконфессиональным согласием и диалогом. Растущий миротворческий потенциал нашей страны должен и дальше бережно сохраняться и развиваться.

Сейчас в повестке дня стоит вопрос о конкурентоспособности Казахстана в мировом сообществе, о конкурентоспособности нашей экономики и конкурентоспособности казахстанцев.

Казахстан стоит сегодня на рубеже нового этапа социально-экономической модернизации и политической демократизации.

Главную роль в этом процессе должны играть политические партии, неправительственные организации и другие общественные институты.

На современном этапе модель с доминирующей партией «Нур Отан» может рассматриваться как оптимальная форма политической системы Казахстана. Партии следует активно участвовать в формировании кадров для системы государственного управления, выполняя некую роль «социального лифта» для достойных граждан.

Важная роль должна быть отведена молодому поколению, включая выпускников программы «Болашак».

Вызовы века и состоявшееся государство

В настоящее время человечество сталкивается с новыми глобальными вызовами. Для нашей страны и региона я выделяю десять основных вызовов. Мы обязаны учитывать каждый из них, если планируем и дальше добиваться новых успехов в своем развитии.

Первый вызов – ускорение исторического времени. Мир интенсивно трансформируется, и скорость происходящих изменений поражает.

Ускорение всемирно исторического процесса всегда открывает перед государствами новые безграничные возможности, и я горд тем, что мы воспользовались ими сполна. За 20 лет мы провели модернизацию всех сфер жизни общества в очень высоком темпе. И сделали то, на что многим другим странам потребовалось 100, а то и 150 лет.

Второй вызов – глобальный демографический дисбаланс. Общемировой тренд – старение человечества. Низкая рождаемость и старение человечества во многих странах неизбежно провоцируют проблемы на рынке труда.

Нарастающий демографический дисбаланс формирует новые мигра­ционные волны и усиливает социальную напряженность по всему миру. Мы в Казахстане сталкиваемся с миграционным давлением в отдельных регионах страны, где незаконные трудовые мигранты дестабилизируют местные рынки труда.

Мы – молодая нация. Это дает нам огромную возможность сохранить наш человеческий потенциал и правильно позиционировать себя в мире. У нас в стране есть работа, и каждый желающий может ее найти. Более того, у нас каждый имеет возможность сам создать себе работу, позаботиться о себе.

Третий вызов – угроза глобальной продовольственной безопаснос­ти. Высокие темпы роста мирового народонаселения резко обостряют продовольственную проблему.

Для нас в этом вызове кроются огромные возможности. Мы уже входим в число крупнейших экспортеров зерновых культур. Мы обладаем огромными экологически чистыми территориями и можем производить экологически чистые продукты питания.

Четвертый вызов – острый дефицит воды. Мировые водные ресурсы также находятся под большим давлением. К середине столетия многие страны будут вынуждены импортировать воду.

Вода – крайне ограниченный ресурс, и борьба за обладание источниками уже становится важнейшим фактором геополитики, являясь одной из причин напряженности и конфликтов на планете.

Есть и геополитический аспект этой проблемы. Уже в настоящее время мы столкнулись с серьезным вопросом использования водных ресурсов трансграничных рек.

Пятый вызов – глобальная энергетическая безопасность. Все развитые страны увеличивают инвестиции в альтернативные и «зеленые» энергетические технологии.

Наступает новая эра, в которой человеческая жизнедеятельность будет основываться не только и не столько на нефти и газе, сколько на возобновляемых источниках энергии.

Наша страна, обладающая крупными запасами нефти и газа мирового уровня, ни на шаг не будет отступать от своей политики надежного стратегического партнерства и взаимовыгодного международного сотрудничества в энергетической сфере.

Шестой вызов – исчерпаемость природных ресурсов. Наша страна обладает здесь рядом преимуществ. Нам принципиально важно переосмыслить наше отношение к своим природным богатствам. Мы должны правильно ими управлять, накапливая доходы от их продажи в казне, и самое главное – максимально эффективно трансформировать природные богатства нашей страны в устойчивый экономический рост.

Седьмой вызов – человечество находится на пороге Третьей индуст­риальной революции, которая меняет само понятие производства. Технологические открытия кардинально меняют структуру и потребности мировых рынков.

Цифровые и нанотехнологии, робототехника, регенеративная медицина и многие другие достижения нау­ки станут обыденной реальностью, трансформировав не только окружающую среду, но и самого человека.

Восьмой вызов – нарастающая социальная нестабильность. Ее основная причина – социальное неравенство. Сегодня в мире около двухсот миллионов людей не могут найти работу.

Глобальный экономический кризис, переходящий в кризис социально-политический, неизбежно будет оказывать давление на Казахстан, будет проверять нас на прочность.

Девятый вызов – кризис ценностей нашей цивилизации. Мир переживает острый мировоззренческий и ценностный кризис. Все чаще раздаются голоса, возвещающие о противоборстве цивилизаций, конце истории, провале мультикультурализма.

Нам принципиально важно не втягиваться в этот мировоззренческий дискурс, оберегая наши проверенные годами ценности. На собственном опыте мы знаем, как то, что называли нашей ахиллесовой пятой – многоэтничность и поликонфессиональность, мы обратили в свое преимущество. Мы должны научиться жить в сосуществовании культур и религий. Мы должны быть привержены диалогу культур и цивилизаций.

Десятый вызов – угроза новой мировой дестабилизации. Все мы видим, что происходит сейчас в мире.

В этой связи мы должны выработать продуманный, согласованный и скоординированный курс всех ветвей власти, государства и общества с тем, чтобы быть во всеоружии при любом сценарии развития международной ситуации.

Сегодня мы – успешное государство, имеющее свое лицо, свои особенности и свою позицию. Наше главное достижение – мы создали независимый Казахстан.

Провели исторически важные конституционные и политические реформы, которые создали современную систему государственного управления, основанную на разделении ветвей власти.

Построили новую столицу страны – Астану. Это современный город, который стал нашим символом и гордостью. Мы смогли использовать потенциал столицы для того, чтобы показать миру возможности нашей страны. Именно поэтому международное сообщество выбрало Казахстан местом проведения Всемирной выставки EXPO 2017. Этого бы не было, если бы не было Астаны. Такой чести удостаиваются далеко не все.

Достаточно сказать, что наша страна стала первой на всем постсоветском пространстве, кто председательствовал в ОБСЕ, провел саммит этой организации и проведет у себя EXPO 2017 – мероприятие планетарного масштаба.

Изменения, происходящие в мире под влиянием затянувшегося глобального кризиса, нас не пугают. Мы к ним готовы. Теперь наша задача – сохраняя все, чего мы достигли за годы суверенитета, продолжить устойчивое развитие в XXI веке.

Наш голос должен быть услышан во всем мире. Поэтому на Астанинском экономическом форуме мной был предложен новый формат диалога, который мы назвали G-Global. Ни одна страна в мире не сможет преодолеть в одиночку вызовы наступающей эпохи. Суть моей инициативы – объединить усилия всех в деле создания справедливого и безопасного миропорядка.

Наша главная цель – к 2050 году создать общество благоденствия на основе сильного государства, развитой экономики и возможностей всеобщего труда. Сильное государство особенно важно для обеспечения условий ускоренного экономического роста. Сильное государство занимается не политикой выживания, а политикой планирования, долгосрочного развития и экономического роста.

Знания и профессиональные навыки – ключевые ориентиры современной системы образования, подготовки и переподготовки кадров. Чтобы стать развитым конкурентоспособным государством, мы должны стать ­высокообразованной нацией.

Новый казахстанский патриотизм – основа успеха нашего многонацио­нального и многоконфессионального общества. Наша главная цель в данном направлении проста и понятна: мы должны сохранить и укрепить общественное согласие. Это – непреложное условие нашего существования как государства, как общества, как нации.

Без уверенности в будущем нельзя построить полноценное государство. Жизненно важно, чтобы цели государства и гражданина совпадали по всем основным направлениям. Граждане доверяют государству только тогда, когда есть перспектива, есть возможности для развития, личного и профессионального роста. Государство и народ должны это осознавать и работать вместе.

Мы – многонациональное общество. И в вопросе межнациональных отношений не должно быть никаких двойных стандартов. Мы строим общество равных возможностей, общество, где все равны перед законом. Все, кто пытаются вбить «клин» в меж­этническое согласие нации, должны преследоваться по закону.

И здесь особая ответственность лежит на нас, казахах. Мы должны понимать, что эпоха мононациональных государств канула в Лету. Казахстан – это наша земля. Это земля, которая испокон веков принадлежала нашим предкам. Земля, которая будет принадлежать нашим потомкам. И мы несем прямую ответственность за то, чтобы на нашей земле царили мир и покой.

Мы должны совершенствоваться, мы должны быть достойными людьми, и только тогда нас будут уважать, будут уважать нашу историю, культуру, традиции, язык. Ответственная языковая политика является одним из главных консолидирующих факторов казахской нации.

Казахский язык – это наш духовный стержень. Наша задача – развивать его, активно используя во всех сферах. Для этого языковую политику надо проводить грамотно и последовательно, не ущемляя ни один язык, на котором разговаривают казахстанцы. Это главный бриллиант в короне суверенности нашего государства.

Трехъязычие должно поощряться на государственном уровне. Всем очевидно, что владение русским языком – это историческое преимущество нашей нации. Мы должны сделать рывок в изучении английского языка.

Традиции и культура – это генетический код нации. Казахам и представителям других народов, проживающим на территории нашей страны, несмотря на все тяготы и невзгоды царизма, революционных потрясений и тоталитаризма, удалось сохранить свою культурную самобытность.

Казахстан – уникальная страна. В нашем обществе причудливо объединились и взаимодополняют, взаимо­подпитывают друг друга самые разные культурные элементы. Наша история учит: страна сильна только тогда, когда един народ.

Мы вступаем в такой период развития нашей государственности, когда вопросы духовного будут иметь не меньшее значение, чем вопросы экономического, материального порядка.

Основную роль в духовном развитии всегда играет интеллигенция. Интеллигенция должна стать ведущей силой в укреплении общенациональных ценностей на этапе состоявшегося государства. Нам нужно показывать и создавать новых героев нашего времени – тех, на кого должна будет ориентироваться наша молодежь.

Нам нужно продолжить работу по формированию исторического сознания нации. Всеказахстанская идентичность должна стать стержнем исторического сознания нашего народа. Сегодня казахстанец любой этнической или религиозной принадлежности – это равноправный гражданин своей страны.

Мы создаем такое справедливое общество, в котором каждый может сказать: «Я – казахстанец, и в своей стране для меня открыты все двери!» Нас много, и мы все – одна Страна, один Народ.

Я верю в то, что мы движемся правильным курсом, и ничто не сможет сбить нас с верного пути. Мы не должны забывать, что адекватный ответ вызовам времени мы сможем дать только при условии сохранения нашего культурного кода: языка, духовности, традиций, ценностей. Если нация теряет свой культурный код, то разрушается и сама нация. Я верю, что наша достойная история, память наших славных предков помогут нам преодолеть трудности грядущего времени.

Я обращаюсь к нашему старшему поколению. Ваша мудрость должна помочь младшим поколениям идти по верному пути, любить Родину.

Я обращаюсь к среднему поколению. На вашу долю выпало крушение одной страны и возрождение независимого государства. Это было время сложных и трудных решений. Ваш приобретенный опыт – это неоценимый капитал, который поможет всем нам пройти сквозь невзгоды.

И наконец, я обращаюсь к нашей молодежи. Вы – воплощение всех наших надежд на будущее. Все, что делается нами сегодня, делается для вас. Дальнейший путь страны определять вам.

По материалам Посланий Президента народу Казахстана (1997–2012 годы)публикацию подготовил Хусаин ВАЛИЕВ, депутат Сената Парламента РК