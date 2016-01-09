​Мы все ответственны перед страной

Нурсултан Назарбаев предлагает реформы не ради реформ, а традиционно дает полный расклад, показывая конкретные пути реализации нововведений. Воплощение в жизнь новаций в политической системе, общественной жизни, работе чиновников и правоохранительных органов призвано поднять уровень жизни в нашей стране, обеспечив больше комфорта для граждан. Президент стремится сделать работу чиновников максимально профессиональной, судебно-правовую систему прозрачной и ответственной, гражданское общество активным.

В статье рассмотрены все предпосылки, необходимые для формирования профессионального государства, развитой правовой системы и передовой экономики, которые и станут основой для процветания страны, планирующей войти в число развитых государств мира. Можно не сомневаться, что все Пять институциональных реформ будут успешно реализованы. И результат во многом зависит от того, насколько окажутся активны сами казахстанцы, ведь от вклада каждого, по большому счету, зависит, насколько быстрым будет наше продвижение вперед. Уже одно то, что мажилисмены и сенаторы приняли 59 законов, является свидетельством того, что реализация Плана нации «100 конкретных шагов» уже началась. Мне, как и моим коллегам по заводу, особо импонирует то, что в статье Президента особое место уделено социальным вопросам и, в частности, развитию гражданского общества.