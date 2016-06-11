Начиная с 6 июня москвичи несли цветы к памятнику Абаю на Чистых прудах, а 9 июня, в день национального траура по погибшим в теракте в Актобе, сотни людей пришли в резиденцию посольства Казахстана в Российской Федерации, чтобы выразить свои соболезнования.

От имени Правительства и Минис­терства иностранных дел РФ запись в книге соболезнований оставил заместитель министра – статс-секретарь МИД РФ Григорий Карасин. Он написал: «В этот тяжелый час мы решительно заявляем о готовности к самому тесному взаимодействию с дружественным союзным Казахстаном в антитеррористической борьбе, предотвращении новых преступлений против человечности».

Соболезнования в связи с гибелью граждан Казахстана в результате бесчеловечного террористического акта выразил и генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.

Как сообщает посольство РК в РФ, в траурной книге расписались послы Содружества Независимых Государств, послы, старшие дипломаты и военные атташе десятков стран ближнего и дальнего зарубежья, представляющие все континенты планеты. В очереди к книге соболезнований были жители российской столицы, представители казахской диаспоры. Все они высказывали слова искренней поддержки народу Казахстана и гневного осуждения террористической атаки, совершенной в Актобе.

Чувства и эмоции неравнодушных к казахстанской трагедии емко выразил российский писатель, «Золотое перо России» Кирилл Привалов: «В этот день мы все вместе с Казахстаном, народом этой страны. Страны, которую в моей семьей всегда считали родной. Благодаря казахстанцам мои родственники выжили во время страшной эвакуации. Если бы не они, мои родственники бы погибли. И сейчас мы должны быть рядом с Казахстаном. Потому что Казахстан, как и все цивилизованное человечество, ведет страшную, тяжелую, скрытую борьбу с людьми абсолютно подлыми, для которых нет никаких моральных критериев и идеалов. Я убежден, что мы вместе в этой борьбе выиграем. Тем более у Казахстана есть такой великий исторический Лидер, как Нурсултан Абишевич Назарбаев. Держитесь, друзья!»