Мы вступаем в новый, важный и значительный период Казахстана – Ерлан Карин

Государственный секретарь Ерлан Карин проголосовал на республиканском референдуме по внесению поправок в Конституцию Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Конечно, две разные эмоции. Тогда я был студентом (на референдуме 1995 года – прим. авт.), в качестве члена инициативной группы активно участвовал в разъяснениях, встречался с людьми. Сегодня несколько в ином качестве, но также в этот период активно ездил в регионы и встречался с жителями. И тогда и сейчас – ощущение важности момента, ощущение того, что мы вступаем в новый, важный и значительный период нашей страны. Думаю, и тогда, и сейчас у граждан было одинаковое понимание важности ситуации", - сказал Ерлан Карин.

Сегодняшний референдум, отметил он, покажет, насколько объективно мнение в обществе относительно тех процессов, которые идут в стране.

"Это единое понимание перспектив в развитии нашей страны. За этот период побывал в регионах, провёл много встреч с молодежью. За этот месяц было много встреч. Выезжал в Кызылординскую область, в Северо-Казахстанскую область, в Алматы. В столице проводил много встреч, общался с журналистами, давал интервью, на других площадках выступал, выпускал ролики. Много людей мне писали отзывы и отправляли сообщения. Постоянно ощущаю интерес", - рассказал госсекретарь.