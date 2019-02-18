Колонка обозревателей Мы выбираем Ирина Нос

Есть у человека миллион. Пришел и спросил: в какой банк мне поместить средства на прирост? Отвечаю. Ему и вам.

Банк надо выбирать как спутника жизни: уверенный и надежный должен быть. Учимся распознавать таких. Нам не должно быть интерес­но, хороша ли реклама. Она должна быть безразлична вам на этом этапе. Как и улыбки встречающих в отделении сотрудников финансово-кредитного учреждения.



Не забывая о своем удобстве – близко ли отделение, имеются ли банкоматы-терминалы, интернет-банкинг, – выясните для себя кое-какие детали.

Не ленитесь, выполните простые действия, которые защитят ваш миллион и, возможно, добавят к нему несколько младших братьев и сестриц.



Во-первых, обратите внимание на то, банк ли это вообще. Сделать просто: в названии обязательно должно быть слово «банк». Если это не так, вы пришли куда угодно, но не туда, где ваш миллион хотя бы останется целым.



Затем проверьте лицензию. Как это сделать у финансово-кредитного учреждения? Запомните: номер ее обязательно указывают в рекламе депозитов, платежных карт и так далее.

Еще воспользуйтесь Интернетом. В конце концов, смартфон вы покупали не только для инста-фоточек. Войдите на сайт Национального банка, там все есть. Без лицензии НБ никто работать не станет. За этим жестко бдят, и Нацбанк регулярно сообщает список банков с лицензией. А также громко заявляет о тех, у кого лицензия отобрана.



Кстати, отнимают ее не просто так и не сразу. Конечно, даже не всякому финансовому аналитику легко даются прогнозы судьбы того или иного банка. А мы – рядовые клиен­ты. Но на повторяющуюся негативную информацию о состоянии дел обратить внимание следует.



Только не доверяйте информации из WhatsApp или рассылки в соцсетях. Как видим, банки, против которых бывали подобные информационные атаки, успешно работают. А вот вкладчики-торопыжки потеряли вознаграждение банка и позволили инфляции подъесть наличные.



Однако банк проверяйте. Со всех сторон. Например, позвоните в тамошний колл-центр. Пробуйте делать звонки в разное время суток. Все равно у вас есть вопросы по возможному депозиту. Вот и проверите, как долго приходится ждать ответа.



Долго? Значит, мало операторов-консультантов у банка. Это минус. Мало ли какой вопрос может возникнуть у вас, как у вероятного клиента, например, в связи с платежной картой. Такой же жирный минус можно ставить в случае долгого ожидания в электронной очереди. А если ее нет, и вовсе обойдите стороной это учреждение.

Помните о мошенниках. Им Нацбанк не указ. Если вам звонят и заявляют, что голос в трубке – менеджер банка, уполномоченный открывать депозит онлайн, вам врут. Депозит такая штука: чтобы его открыть, надо ножками прийти в отделение банка. Либо прислать человека с доверенностью.



Запомните: депозит можно открыть только в отделении банка, а миллион ваш внести только в кассу банка. Получив на руки договор. Этот алгоритм надежен и действует. Есть варианты при наличии личного кабинета на сайте, но то другая история.



Если вопросы остаются, снова и снова звоните и приходите в выб­ранный банк, пока не проясните все тонкости. Да, придется смириться с какой-то потерей времени. Но вы не Уоррен Баффет, для которого жутко актуально «время – деньги». Потерпите. Зато миллион сохраните.



И еще о сохранности. Убедитесь, является ли банк, куда вы понесете свои деньги, участником системы гарантирования депозитов. У нас по закону каждый банк, предлагающий депозит, обязательный участник такой системы. Опять же воспользуйтесь Интернетом и откройте сайт Казахстанского фонда гарантирования депозитов. Там на этот счет все сказано.

Для особо продвинутых можно упомнить о международных или национальных рейтингах, но особо продвинутые давно определились с банками и своими миллионами. Удачи и нам с вами.

