«Мы за здоровый образ жизни!»: в Астане прошла акция с участием 500 студентов

фото с сайта акимата Астаны

Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Качественное и доступное здравоохранение для каждого» городским Управлением общественного здравоохранения, Центром формирования ЗОЖ, СПИД-центром и Молодежным центром здоровья «Жас толқын» городской поликлиники №3, передает официальный сайт акимата Астаны.

В холле студенты могли получить консультации узких специалистов – уролога, психолога, гинеколога, сделать экспресс-тесты на сахар, СПИД, узнать свой индекс массы. В зале шла демонстрация короткометражных фильмов, видеороликов о профилактике наркомании и буллинге.

Главной целью таких акций является воспитание здорового, интеллигентного, образованного поколения.

«В своем Послании народу Казахстана Глава государства поручил поставить мощный заслон на пути распространения наркотических средств среди наших граждан, особенно молодежи. Для этого ведется работа по нескольким направлениям: проводятся беседы о вреде наркотиков, у молодежи формируется привычка заниматься спортом, а полицейские противодействуют распространению наркотиков», - отметил врач ЗОЖ Молодежного центра здоровья «Жас толқын» Азат Нурмагамбетов.

Перед молодежью выступили представители разных сфер деятельности по борьбе с наркобизнесом: директор Центра формирования здорового образа жизни Управления общественного здравоохранения Канат Хамзин, специалист СПИД-центра Ажар Турымова, мастер спорта по художественной гимнастике Анна Алябьева и др.

«Наркотики наносят огромный вред организму человека, их употребление разрушает его. При этом страдают не только те, кто попал в зависимость от них, но и их близкие, родные. Молодые люди должны избегать таких вещей, заниматься спортом, вести здоровый образ жизни», – добавил директор Центра формирования здорового образа жизни Управления общественного здравоохранения Канат Хамзин.

На совещании, в котором приняли участие около 500 молодых людей, медицинские работники предоставили исчерпывающую информацию о серьезных последствиях наркотиков для здоровья, общества. По словам руководителя Центра формирования здорового образа жизни, сейчас среди молодежи значительно увеличилось количество людей, употребляющих синтетические наркотики. В основном это молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет. Вместе с тем, помимо тех, кто был вовлечен в наркоманию, ситуация с ее распространением также резко возросла. Чтобы сдержать такую тенденцию, в городе ежемесячно проводятся масштабные мероприятия.

«Вызывает тревогу тот факт, что наркотики становятся все более доступными для молодежи, что на рынок во все возрастающем объеме выбрасываются новые наркотические вещества, в том числе мощного, разрушающего действия. Хроническое отравление уродует личность молодых людей, изменяется характер, в окружающих, даже в близких людях они видят врагов. Появляется полное безразличие к жизни, оно сменяется периодами злобности, возбуждения и агрессии; эти люди способны на любое преступление, чтобы прекратить ломку», - прокомментировал состояние наркозависимых начальник отдела профилактики наркомании, межведомственных координаций Управления по противодействию наркобизнесу Департамента полиции города Астаны Сергей Ильиных.

Спикеры в ходе встречи ответили на многочисленные вопросы студентов. Мероприятие продолжилось выступлением юных гимнасток художественной школы Анны Алябьевой.