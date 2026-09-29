Мы заинтересованы в расширении сотрудничества в энергетике - Токаев

По его мнению, двусторонние отношения способны стать важным мостом, укрепляющим экономические связи между Центральной Азией и Европой, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президент назвал промышленную кооперацию одним из важнейших направлений казахстанско-германского партнерства. Сегодня совместный портфель включает 40 инвестиционных инициатив общей стоимостью более 54 млрд долларов, из которых 21 проект уже реализован.

Касым-Жомарт Токаев отметил успешное сотрудничество с такими компаниями, как CLAAS, Horsch, Amazonen-Werke и Knauf. За последние пять лет компания CLAAS произвела в Казахстане более 2 100 единиц сельскохозяйственной техники.

«Пользуясь случаем, хотел бы отметить, что наше промышленное партнерство становится двусторонним процессом, что отражается в росте позиций промышленного экспорта Казахстана в Германию. В частности, в ходе моего визита были достигнуты договоренности о поставках на германский рынок продукции отечественного машиностроения, включая железнодорожные колеса, производимые с использованием немецкого оборудования», – рассказал Президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан готов расширять сотрудничество с германскими компаниями в сферах автоматизации, станкостроения, промышленной робототехники, точного машиностроения, передового производства и цифровизации производственных процессов.

«Эти примеры указывают на следующий этап развития наших экономических отношений. Нам следует перейти от отдельных успешных проектов к системному промышленному партнерству. Для этого Казахстан готов запустить Казахстанско-Германскую инвестиционно-промышленную инициативу, в основе которой будет единый портфель флагманских проектов. Цель носит практический характер – отобрать коммерчески жизнеспособные проекты, способные привести к формированию новых отраслей в Казахстане, привносить передовые немецкие технологии и компетенции и обеспечивать выпуск конкурентоспособной продукции для региональных и мировых рынков. Компании немецкого Mittelstand могут сыграть особенно важную роль в этом направлении», – отметил Президент.

Отдельное внимание в выступлении было уделено сотрудничеству в сфере критически важных материалов. Казахстан располагает 21 из 34 видов сырья, классифицированных Европейским Союзом как стратегические.

«Германия нуждается в надежных и диверсифицированных поставках. Казахстан заинтересован в инвестициях и передовых технологиях для дальнейшего продвижения вверх по цепочке создания стоимости. Это создает мощную стратегическую синергию. Следующим этапом должно стать определение крупных проектов полного цикла – от геологоразведки и добычи до переработки и производства в Казахстане материалов с высокой добавленной стоимостью», – подчеркнул он.

Президент также обозначил значительный потенциал сотрудничества в сельском хозяйстве.

«В 2025 году двусторонняя торговля сельскохозяйственной продукцией выросла на 23 процента, а экспорт казахстанской аграрной продукции в Германию – на 38 процентов. Следующим шагом должно стать развитие совместных проектов по всей цепочке создания стоимости – от точного земледелия и водосберегающего производства до переработки, хранения и экспорта», – пояснил Глава государства.

Энергетика является еще одним ключевым направлением совместной работы. По словам Президента, Казахстан является одним из крупных поставщиков нефти в Европу и вносит значительный вклад в архитектуру энергетической безопасности.