Мы затянули этот вопрос - глава Минтруда о пенсиях и страховании работников вредных производств

Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова в кулуарах Правительства РК сообщила, что вопрос пенсионных выплат и страхования шахтеров и работников вредных производств от несчастных случаев рассмотрят до конца января 2023 года, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Дуйсенова отметила, что с момента ее возращения в министерство прошло больше шести месяцев. Главной поставленной задачей было завершить вовремя Социальный кодекс.

"Мы это рассмотрели. А второй вопрос, который мы не можем завершить, это рассмотрение пенсионных выплат и страхование шахтеров и работников вредних производств от несчастных случаев. Мы затянули этот вопрос, но в январе завершим. Затянули, так как в нем задействовано не только наше министерство, но и другие ведомства. До конца января мы свое видение по этому вопросу дадим", – заявила Дуйсенова.