Мы желаем мира и благоденствия, смелых дерзаний и больших свершений – АНК

Общество
Ассамблея народа Казахстана поздравляет всех казахстанцев с Новым годом, сообщает Kazpravda.kz.

"Дорогие соотечественники, уважаемые казахстанцы!

Ассамблея народа Казахстана поздравляет вас с новым, 2015 годом! Мы желаем вам мира и благоденствия, смелых дерзаний и больших свершений! Пусть небо над нашей Родиной будет по-прежнему мирным и безмятежным, а в доме каждого казахстанца пусть царят счастье и достаток!

Наступивший год – поистине особый для нашей страны. По инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева он объявлен Годом Ассамблеи народа Казахстана. Его миссия – стать вехой, торжеством общественного согласия и толерантности, с которыми все наши сограждане связывают свое будущее, благополучие своих детей и внуков.

Предстоящий год для нашей Родины станет и годом памяти. А память – это единство! В ней сплетаются не только прошлое и настоящее. Через нее обретает свой смысл современность.

Мы готовимся отметить такие знаковые даты, как 550-летие Казахского ханства, 20-летие Конституции Республики Казахстан и Ассамблеи народа Казахстана, 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, 180-летие Ш. Уалиханова и 170-летие Абая. В прошлом эти события навсегда изменили судьбу нашей Родины. Это не просто достояние истории, ибо мощь духа единства, сплоченности и созидания объединяет нас и сегодня!

Год Ассамблеи народа Казахстана станет годом единства, годом всенародного торжества модели межэтнической толерантности и общественного согласия Нурсултана Назарбаева, признанной во всем мире.

Пусть предстоящий год принесет новые достижения и новые идеи для блага народа Казахстана.

Только вместе воплощая в жизнь наши общие ценности, мы сможем продолжить великое дело укрепления независимости и процветания нашей Родины, нашего дома – родного Казахстана!

Счастья, успехов и удачи в новом году!" – говорится в тексте поздравления.

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