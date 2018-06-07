​Мяч и инициатива были под контролем

Да мы и сами давно забыли, что такое в футболе крупно победить на уровне сборной страны, и зарубежных специалистов не баловали подобными аномалиями. Впрочем, большинство высказывавшихся (кроме, конечно, гостей, которые надеялись либо на победу, либо, по крайней мере, на ничью) отдавали небольшое предпочтение нашим игрокам – 2:1, 2:0… Причем большинство экс­пертов апеллировали 2–3 всегда ненадежными доводами. Мол, в последних играх казахстанцы смотрелись немного лучше и притом принимают соперников дома.

Поглубже копнул один из мос­ковских моих знакомых, который еще несколько сезонов назад, сопоставляя «Кайрат» и «Астану», отметил, что алматинцы индивидуально действуют поинтереснее, но в «Астане» видна рука главного тренера, чьи задумки игроки выполняют беспрекословно.

Это все к тому, что на поле «Астаны-Арены» мы увидели в одной команде и алматинских игроков, и столичных, а руководил ими как раз Станимир Стоилов. Сборная Казахстана четко отработала на поле по его тактическим схемам, безукоризненно и в техническом плане. А товарищеский характер матча открыл возможности перед наставником просмотреть аж 17 рвущихся в бой игроков.

Казахстанцы начали встречу с «прощупывания» защитных линий и вратаря гостей: уже на первой минуте был создан отличный момент для взятия ворот, но главным событиям суждено было произойти позже. Азербайджанские футболисты в увертюре матча, похоже, тоже занимались прощупыванием, но только поля с непривычным для начала лета искусственным покрытием. Упустив несколько удачно складывавшихся ситуаций, наши игроки открыли-таки счет на 12-й минуте, когда Роман Муртазаев после навесной подачи Бауыржана Исламхана головой послал мяч в ворота гостей. В следующей же атаке Муртазаев в штрафной площадке выдал точный пас Серикжану Мужикову, который, накоротке обыграв защитника, точно пробил в дальний от вратаря угол ворот, – 2:0.

Преимущество казахстанцев чувствовалось на протяжении всей игры, даже тогда, когда нечасто атаковавшие игроки сборной Азербайджана, отчаявшись наладить осмыс­ленные командные действия, переходили на витиеватую игру с кружевами на нашей половине поля. Индивидуальная техника у гостей, надо сказать, весьма неплохая, но наша команда и к этому была готова – чай, с Азербайд­жаном она играла уже не в первый раз, а в девятый! И если противопоставить всякой самодеятельности осмысленные действия, дисциплинированность, четкую оборону, точность в передачах... Короче, то самое, что и требует от игроков Станимир Стоилов, то эффект получится как раз тот, о котором давно говорят: «Порядок бьет класс».

Впрочем, и мастерство наших игроков в этот вечер проявилось с блеском еще не один раз, а мяч, забитый на 90-й минуте Бактиёром Зайнутдиновым, был просто шикарным – 3:0. И ни одного сбывшегося прогноза!..

Днем раньше на том же поле сыграли молодежные сборные Казахстана и Азербайд­жана. Ничья – 1:1.