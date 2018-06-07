​Мяч и инициатива были под контролем

Юрий Лифинцев

Да мы и сами давно забыли, что такое в футболе крупно победить на уровне сборной страны, и зарубежных специалистов не баловали подобными аномалиями. Впрочем, большинство высказывавшихся (кроме, конечно, гостей, которые надеялись либо на победу, либо, по крайней мере, на ничью) отдавали небольшое предпочтение нашим игрокам – 2:1, 2:0… Причем большинство экс­пертов апеллировали 2–3 всегда ненадежными доводами. Мол, в последних играх казахстанцы смотрелись немного лучше и притом принимают соперников дома.

Поглубже копнул один из мос­ковских моих знакомых, который еще несколько сезонов назад, сопоставляя «Кайрат» и «Астану», отметил, что алматинцы индивидуально действуют поинтереснее, но в «Астане» видна рука главного тренера, чьи задумки игроки выполняют беспрекословно.

Это все к тому, что на поле «Астаны-Арены» мы увидели в одной команде и алматинских игроков, и столичных, а руководил ими как раз Станимир Стоилов. Сборная Казахстана четко отработала на поле по его тактическим схемам, безукоризненно и в техническом плане. А товарищеский характер матча открыл возможности перед наставником просмотреть аж 17 рвущихся в бой игроков.

Казахстанцы начали встречу с «прощупывания» защитных линий и вратаря гостей: уже на первой минуте был создан отличный момент для взятия ворот, но главным событиям суждено было произойти позже. Азербайджанские футболисты в увертюре матча, похоже, тоже занимались прощупыванием, но только поля с непривычным для начала лета искусственным покрытием. Упустив несколько удачно складывавшихся ситуаций, наши игроки открыли-таки счет на 12-й минуте, когда Роман Муртазаев после навесной подачи Бауыржана Исламхана головой послал мяч в ворота гостей. В следующей же атаке Муртазаев в штрафной площадке выдал точный пас Серикжану Мужикову, который, накоротке обыграв защитника, точно пробил в дальний от вратаря угол ворот, – 2:0.

Преимущество казахстанцев чувствовалось на протяжении всей игры, даже тогда, когда нечасто атаковавшие игроки сборной Азербайджана, отчаявшись наладить осмыс­ленные командные действия, переходили на витиеватую игру с кружевами на нашей половине поля. Индивидуальная техника у гостей, надо сказать, весьма неплохая, но наша команда и к этому была готова – чай, с Азербайд­жаном она играла уже не в первый раз, а в девятый! И если противопоставить всякой самодеятельности осмысленные действия, дисциплинированность, четкую оборону, точность в передачах... Короче, то самое, что и требует от игроков Станимир Стоилов, то эффект получится как раз тот, о котором давно говорят: «Порядок бьет класс».

Впрочем, и мастерство наших игроков в этот вечер проявилось с блеском еще не один раз, а мяч, забитый на 90-й минуте Бактиёром Зайнутдиновым, был просто шикарным – 3:0. И ни одного сбывшегося прогноза!..

Днем раньше на том же поле сыграли молодежные сборные Казахстана и Азербайд­жана. Ничья – 1:1.

Популярное

Все
ИИ, один сплошной ИИ?
На кортах планеты
Дневник Азиады
Забег, где важен каждый километр
Борьба за лидерство обостряется
Очередной титул Ангелины
Сохранить транзитные позиции
Депутаты рассмотрят закон о госслужбе
Объединять эпохи и культуры
22 медали – в копилке страны
Человек, опередивший время
Казахстан и Израиль наращивают взаимодействие
От политических деклараций – к конкретным действиям
Из разрозненных фрагментов создать единое целое
Кубок мира в Фос-ду-Игуасу
Посадили тысячу деревьев
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о взаимодействии государств – участников СНГ при обмене данными мониторинга радиационной обстановки
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о стратегическом партнерстве в области производства и передачи зеленой энергии между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан
В акимате Астаны заявили о полной готовности системы ЛРТ к запуску
Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Ожидается строительство еще двух заводов
Триумфальный Кубок Победы
Дух романтики и героизма
Над городом плывет шашлычный дым
Школьная библиотека задает формат обучения
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
«Тобол» и «Актобе» разочаровывают болельщиков
Что изменилось в миграционной политике Казахстана
Президента Монголии встретили в Акорде
Инклюзия как стратегический приоритет
К проактивному реагированию на киберугрозы
Годами в бегах
В Астане проходит Региональный экологический саммит
UFC анонсировал турнир с участием казахстанских бойцов
Субботнику дождь не помеха
Услышать голос Земли
Начинается сезон фонтанов
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

