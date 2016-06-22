​Мячом в лунку? Да не вопрос!

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Юрий ЛИФИНЦЕВ

Помнится, с каким отторжением шахматные болельщики в начале 90-х годов отнеслись к идее увеличить игровое черно-белое поле чуть ли не в два раза и добавить к уже имеющимся фигуркам других неведомых зверушек. Традиция – вещь бесценная. С другой стороны, из футбола и волейбола получилась на редкость интересная, зрелищная и динамичная игра – футволей. Нечто подобное уже происходит и с футгольфом.

Первый турнир по футболу на поле для игры в гольф или гольфу с футбольными мячами прошел на днях в Алматы. Его организаторы пригласили на базу гольф-клуба «Ариал» любителей-гольфистов, бывших футболистов, женскую волейбольную команду «Алматы» и представителей прессы. Турнир назвали «Кубок Алматы», подготовив для его проведения специальные большие лунки шириной в два мяча.

О неординарности события говорили на церемонии открытия первых соревнований президент федераций гольфа и волейбола Казахстана Нуртай Абыкаев и аким Алматы Бауыржан Байбек, затем сами сыгравшие в турнире. Оказывается, эту игру придумали в Нидерландах в 2009 году. Главный эффект был достигнут сразу: футгольф быстро завоевал популярность, в том числе благодаря своей доступности – ведь для обычного гольфа требовалось закупать весьма дорогостоящие комплекты клюшек.

И вообще футгольф имеет шанс стать семейной игрой, в которую могут увлеченно играть деды с сыновьями и внуками, одновременно наслаждаясь чистейшим воздухом, ароматом зеленых полей и красотами гольф-клубов. Казахстан стал 26-й страной в мире, в минувшее воскресенье занявшейся культивированием новой игры.

Правила в футгольфе просты: каждому игроку нужно попасть мячом в удаленную на определенное расстояние лунку за наименьшее количество ударов. Проходят они командами различное по длине количество полей. Затем выводится сумма нанесенных ударов и определяется победитель. Все как в гольфе, только с ударами ногами по мячу. И без клюшек. Организаторы первых в нашей стране соревнований полагают, что быстрее и лучше освоиться в футгольфе смогут футболисты, умеющие правильно бить по мячу, хотя и у гольфистов шансы на успех велики. Потому их первыми и позвали на освоение новой игры.

Ну а победил в пилотном розыгрыше «Кубка Алматы» человек, отлично для своего возраста играющий и в футбол, и в гольф, – председатель правления АО «Нацио­нальная компания «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов. Второе место занял журналист Азамат Ашимов, третье – замечательный в прошлом футболист алматинского «Кайрата» Булат Есмагамбетов.

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