​Мягкая посадка при жестких обстоятельствах

В адрес авиакомпании «Бек Эйр» Комитет граж­данской авиации (КГА) МИР РК направил указания по организации инженерно-авиационной службой разовой технической проверки агрегатов и узлов передней и основных стоек шасси и системы уборки и выпуска шасси. Соответствующий технический акт необходимо будет представить КГА МИР РК и Главному центру планирования воздушного движения РГП «Казаэронавигация».

Как сообщила пресс-служба МИР РК, комитетом дано указание ГЦ ПВД РГП «Казаэронавигация» не выпускать в полеты воздушные суда «Фоккер-100» без вышеуказанного технического акта.

Напомним: 27 марта 2016 года в 10 часов 36 минут в аэропорту Астаны совершило аварийную посадку воздушное судно марки «Фоккер-100» авиакомпании АО «Бек Эйр», выполнявшее рейс № 2041 сообщением «Кызылорда – Астана».

Предварительной причиной совершения аварийной посадки воздушного судна, по информации Главной транспортной прокуратуры РК, стал невыпуск перед­ней стойки шасси.

По расписанию самолет должен был приземлиться в Астане в 09.45. Однако возникла нештатная ситуация, и самолет пробыл в воздухе дополнительно около 50 минут. За это время взлетно-посадочную полосу обработали пеной с целью предот­вращения возгорания. Дополнительно было подготовлено 7 единиц пожарной техники и 4 машины скорой помощи.

На борту воздушного судна находился 121 человек, из них 116 пассажиров и 5 членов экипажа. Жертв и пострадавших нет.

Оперативно для расследования причин авиапроис­шествия была создана специальная комиссия МИР РК.

Вместе с тем министр по инвестициям и развитию РК Асет Исекешев на своей страничке в Facebook написал, что экипаж самолета авиакомпании «Бек Эйр», совершивший аварийную посадку в аэропорту Астаны, будет представлен к госнаградам. Глава МИР отметил мастерство и выдержку экипажа, и особенно командира Дмитрия Родина, а также слаженную работу всех наземных служб.

Стоит отметить, что в Казахстане воздушные суда типа «Фоккер-100» эксплуатируются только авиакомпанией «Бек Эйр», парк воздушных судов которой состоит из 8 самолетов данного типа, 6 из них эксплуатируются в РК.

Этот факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований надзорного органа по статье 344 части 1 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Уголовное дело принято в производство специальными прокурорами Главной транспортной прокуратуры, проводится досудебное расследование.