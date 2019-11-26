Мягкие навыки на твердую основу

Книга адресована учителям школ, преподавателям вузов, старшеклассникам, студентам и их родителям.

Эволюция развития общества от индустриального к информационному, цифровому, переход к экономике знаний определил изменения в оценке человека как в социальной, так и в профессиональной сфере. Работник воспринимается уже не как винтик системы или часть конвейера, он становится важен сам по себе как личность, как сумма потенциала, в котором имеются не только навыки или коэффициент интеллекта (IQ), но и эмоцио­нальный интеллект (EQ).

То есть человеку для успешной и эффективной жизни уже недостаточно обладать только знаниями и умениями. Он должен в достаточной мере понимать себя и других людей, управлять эмоциями. Развитые социальные навыки, в свою очередь, определяют адаптивность и ориентированность на инновации.

Очевидно, что для качественного развития человека необходимы и IQ, и EQ – только сумма двух интеллектов позволяет получить всесторонне развитую личность, способную конкурировать на рынке труда, быть гармоничной частью общества, достигать высокого уровня жизни.

Именно на развитие эмоционального интеллекта и направлен курс по развитию soft skills (мягкие навыки, или тот самый EQ) и hard skills (знания и навыки), подготовленный командой ОЦ «Білім – Цент­ральная Азия». Мягкие навыки можно развивать в процессе обучения точно так же, как школьники получают навыки счета, письма, рисования, а студенты – умения по своим специальностям.

Авторы учебника отмечают его уникальность – в казахстанских вузах и школах подобный курс еще не преподавался.

Лариса Горбунова, директор Образовательного цент­ра «Білім – Центральная Азия», сообщила, что курс был разработан в рамках проекта центра «Будущее – мой выбор! Профориентация старшеклассников», который нацелен на предос­тавление методической базы и осуществление прак­тической образовательной деятельности с целью усиления качества профессиональной ориентации учащихся 9–10-х классов средней школы.

– Актуальность данной работы обусловлена отсутствием системного подхода к профессиональной ориентации в системе среднего образования Казахстана, а также нехваткой или полным отсутствием необходимых информационных и методических ресурсов для школьников, родителей и учителей, – говорит Лариса Горбунова. – Сегодня мы представляем интерактивную версию учебника, которая позволит охватить всех заинтересованных учителей, преподавателей, учеников и родителей в онлайн-режиме. В настоящее время завершен перевод учебника на казахский язык, и мы ищем партнера для подготовки интерактивной версии на государственном языке.

Получив незаменимый опыт при осуществлении проекта «Будущее – мой выбор», в образовательном центре пришли к выводу о необходимости методичес­кого усовершенствования и усиления разработанного в рамках проекта учебно-методического комплекса «Мягкие и твердые навыки» и его последующей апробации, а также разработки сборника методических и справочных материалов для ответственных за профессиональную работу в школах Казахстана, аналогов которого нет в республике.

Авторы учебника – Елена Норакидзе, магистр социальной работы Колумбийского университета (США), и Марем Бузуртанова, обладающая более чем 15-летним стажем работы в высшей школе.

– В сегодняшнем быстро меняющемся мире успешные люди способны к эффективному взаимодействию с другими людьми, основанному на эмоциональных связях, и к эффективному управлению своими собственными эмоциями. Именно это и называется Soft Skills. Принятое понятие интеллекта не включает эти аспекты, и тесты интеллекта не оценивают данные способности, – обратила внимание Елена Норакидзе.

Она добавила, что ключевым фактором в развитии soft skills является эмоцио­нальный интеллект – способность человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания как других людей, так и свои собственные, а также способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях решения практичес­ких задач.

Авторы учебника уверены, что разработанный ими учебно-методический комплекс заполнит ранее пустовавшую нишу и поз­волит учащимся школ и вузов получить навыки, необходимые как в краткосрочном периоде, так и в перспективе.