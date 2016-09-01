​Мягкое наказание

В феврале текущего года, как следует из материалов суда, чиновник сел за руль машины подшофе и, превысив скорость, допустил наезд на человека, который стоял у своего автомобиля, припаркованного на обочине дороги. Удар был такой силы, что от полученных телесных травм тот скончался на месте. Пострадал и водитель авто. То, что аким в тот момент был пьян, засвидетельствовали в своих показаниях очевидцы происшествия. Между тем Н. Калмагамбетов в суде до конца стоял на своем, отметая все обвинения: трезв был как стеклышко.

Увы, как выяснилось, в состоя­нии алкогольного опьянения местный чиновник водил машину и до этого случая – постановлением суда от 3 июня 2014 года он был лишен права управления транспортными средствами сроком на 3 года. Однако судебное решение местный чинуша проигнорировал: вновь выпил, сел за руль и... совершил ДТП. При этом вместо оказания первой помощи пострадавшим, сообщения о случившемся в полицию он сбежал с места аварии, пытаясь уйти от ответственности. С учетом всех обстоятельств суд приговорил бывшего акима к лишению свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Лишен он также прав управления транспортными средствами сроком на 7 лет.