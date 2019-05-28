Свежий выпуск

​Мясное изобилие

Назгуль Сулейменова

Благодаря глубокой переработке мяса здесь наладили выпуск высококачественной, экологически чистой продукции, предназначенной на экспорт.

Предприятию, расположенному возле села Новоивановка Тайыншинского района, помогли местные инвесторы. Они превратили его в крупный производственный объект, обеспеченный европейскими технологиями.

Мощность производства составляет 5 тыс. тонн мяса и 3 тыс. тонн готовой продукции в год. Помимо говядины и свинины здесь выпускают колбасные изделия и мясные полуфабрикаты свыше 60 наименований. Рынок сбыта есть. Готовая продукция пойдет на экспорт, в основном в Китай.

По оценкам отраслевых специа­листов, аналогов комбинату нет во всей Центральной Азии. Объем инвестиций составил 5 млрд тенге. На предприятии создано 74 новых рабочих места, в перспективе численность работающих будет доведена до 100 человек. Следует особо подчеркнуть, что комплекс располагает собственной фермой, где сегодня содержится около 15 тыс. голов КРС, в дальнейшем планируется значительное увеличение поголовья. Скот завезен из-за границы.

Также после модернизации возоб­новил работу свинокомплекс на 50 тыс. голов. В скором времени здесь начнется строительство еще одного аналогичного объекта. Таким образом, поголовье будет доведено до 100 тыс. свиней, что превратит комплекс в одну из крупнейших отечественных свиноферм. В ее сооружение инвесторы намерены вложить около 13 млрд тенге. Кроме того, дополнительно закупается импортное оборудование для убойного цеха.

Аким области Кумар Аксакалов, посетивший Тайыншинский район с рабочей поездкой, отметил большой потенциал мясоперерабатывающего комбината. Уже в нынешнем году здесь рассчитывают поставить в Китай до 2 тыс. тонн свинины. А в следующем – пятикратно увеличить поставки и довести объем экспортируемой продукции до 10 тыс. тонн. 

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