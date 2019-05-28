​Мясное изобилие

Благодаря глубокой переработке мяса здесь наладили выпуск высококачественной, экологически чистой продукции, предназначенной на экспорт.

Предприятию, расположенному возле села Новоивановка Тайыншинского района, помогли местные инвесторы. Они превратили его в крупный производственный объект, обеспеченный европейскими технологиями.

Мощность производства составляет 5 тыс. тонн мяса и 3 тыс. тонн готовой продукции в год. Помимо говядины и свинины здесь выпускают колбасные изделия и мясные полуфабрикаты свыше 60 наименований. Рынок сбыта есть. Готовая продукция пойдет на экспорт, в основном в Китай.

По оценкам отраслевых специа­листов, аналогов комбинату нет во всей Центральной Азии. Объем инвестиций составил 5 млрд тенге. На предприятии создано 74 новых рабочих места, в перспективе численность работающих будет доведена до 100 человек. Следует особо подчеркнуть, что комплекс располагает собственной фермой, где сегодня содержится около 15 тыс. голов КРС, в дальнейшем планируется значительное увеличение поголовья. Скот завезен из-за границы.

Также после модернизации возоб­новил работу свинокомплекс на 50 тыс. голов. В скором времени здесь начнется строительство еще одного аналогичного объекта. Таким образом, поголовье будет доведено до 100 тыс. свиней, что превратит комплекс в одну из крупнейших отечественных свиноферм. В ее сооружение инвесторы намерены вложить около 13 млрд тенге. Кроме того, дополнительно закупается импортное оборудование для убойного цеха.

Аким области Кумар Аксакалов, посетивший Тайыншинский район с рабочей поездкой, отметил большой потенциал мясоперерабатывающего комбината. Уже в нынешнем году здесь рассчитывают поставить в Китай до 2 тыс. тонн свинины. А в следующем – пятикратно увеличить поставки и довести объем экспортируемой продукции до 10 тыс. тонн.