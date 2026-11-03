Мясной гигант в сельской глубинке

фото пресс-службы акимата Алматинской области

Объем инвестиций в проект составил 2,5 млрд тенге. На предприятии планируют перерабатывать до десяти тонн мяса в сутки и выпускать 20 видов полуфабрикатов.

Этого дня долго ждали жители не только Кегена и окрестных сел, но и соседнего Райымбекского района. Большинство сельчан занимаются животноводством, для них новый производственный объект станет хорошей точкой сбыта. По оценкам экспертов, проект направлен на развитие перерабатывающей промышленности, увеличение объемов отечественной продукции на внутреннем рынке.

Как отметил аким Алматинской облас­ти Чингис Аринов, новый мясокомбинат придаст дополнительный импульс социально-экономическому развитию Кегенского района. Главное преимущество в том, что местные фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств смогут откармливать и продавать скот сюда на выгодных условиях, не перевозя на дальние расстояния. Это станет стимулом для увеличения поголовья животных, расширения животноводческих ферм, создания новых рабочих мест на селе.

Местные власти и впредь будут поддерживать создание подобных предприятий, обеспечивать необходимые условия для осуществления инвестиционных проектов. Производственные мощности завода рассчитаны на ежедневный откорм и переработку мяса 120 голов КРС, ста овец и 20 лошадей. Готовую продукцию будут поставлять в крупные торговые сети региона. На предприятии уже получили работу около 50 местных жителей, организовано обучение специалистов.

По словам директора ТОО «КегенМясПром» Светланы Козубаковой, решение открыть мясокомбинат в Кегене обусловлено природными условиями региона.

– Местный ландшафт идеально подходит для разведения скота. Мясо животных, выращенных на сочных горных джайляу, отличается прекрасным вкусом и экологической чистотой. Комбинат полностью оснащен современным оборудованием. Значительную поддержку в этом оказало государство. В частности, были предоставлены субсидии на приобретение и монтаж технологической линии. В дальнейшем рядом с производственным комплексом планируется открыть откормочную площадку на пять тысяч голов скота, соответственно увеличится и число рабочих мест, – рассказала руководитель ТОО.

К слову, имеется достаточная сырьевая база для мясоперерабатывающего завода. В совокупности в двух районах – Кегенском и Райымбекском – насчитывается около 125 тыс. голов КРС, 75 тыс. лошадей и свыше полумиллиона овец и коз. Важно, что проект позволит сократить безработицу в отдаленной сельской местности и трудовую миграцию аулчан.