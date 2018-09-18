​Мясные перспективы

Договоренность об этом дос­тигнута на днях в германском городе Реда-Виденбрюк, где сос­тоялась встреча заместителя председателя правления АО «НК «Kazakh Invest» Марата Биримжана с владельцем «мясного флагмана», чей ежегодный годовой оборот составляет 7 млрд долларов.

Мероприятие проведено в целях осуществления положений Плана нации «100 шагов», касающихся, в частности, привлечения мировых транснациональных компаний в перерабатывающий сектор АПК республики для создания экспортоориентированных производств и выхода Казахстана на мировой рынок продовольствия.

Марат Биримжан подробно проинформировал германского бизнесмена о развитии АПК в Казахстане и презентовал ряд конкретных инвестиционных предложений и проектов. В свою очередь глава и основатель компании выразил намерение посетить нашу страну с деловым визитом и лично ознакомиться с крупнейшими казахстанскими агропромышленными предприя­тиями для дальнейшей проработки инвестпроектов.

Компания Tönnies занимает лидирующее положение в ЕС по переработке мяса, производит и поставляет свежие и замороженные продукты из животного и растительного сырья для супермаркетов, розничных, оптовых и промышленных клиентов. Владеет восемью мясокомбинатами в Германии и одним – в Дании.

На предприятиях мясного холдинга Клеменса Тонниеса трудятся свыше 15 тыс. рабочих.