Экономика
Мясо дорожает быстрее других продуктов в Казахстане
Казахстанцы вынуждены платить за мясо все больше: годовой рост цен достиг 8-10%, передает Energyprom.kz.

Мясо дорожает быстрее, чем прочие продукты питания – на 8-10% за год, при среднем росте цен на продтовары – всего на 5,5%.

Сильнее всего год-к-году подорожала говядина – сразу на 9,9%, до 1481 тенге за кг. Баранина выросла в цене на 9%, до 1390,1 тенге за кг. Свинина и конина подорожали на 8,8%, до 1254,3 тенге, и 8%, до 1619,9 тенге, соответственно.

Практически не изменились в цене только куры – рост лишь на 0,4%, до 745 тенге за кг.



Говядина и баранина дороже всего стоят в Астане – 1666 и 1720 тенге за кг, соответственно.

Самая высокая цена на свинину по городам и мегаполисам РК – в Жезказгане – 1463 тенге за кг.

Самая дорогая конина в Караганде – 1841 тенге за кг.

В Атырау самая высокая цена на мясо птицы – куры стоят 890 тенге за кг.



Производство мяса растет – за 2 месяца объемы выпуска достигли 41 тысячи тонн – сразу на 12,8% больше, чем годом ранее.

Наибольшие объемы производства сконцентрированы в Алматинской области, ВКО и Акмолинской области.



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