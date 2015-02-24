Мясо-молочный союз Казахстана поддержал инициативу проведения президентских выборов Общество Эльмира Киргеева

Представители Мясо-молочного союза РК поддержали инициативу Ассамблеи народа Казахстана о проведении внеочередных президентских выборов, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"Глава государства в антикризисной программе "Нұрлы жол" особо подчеркнул необходимость стимулирования агропромышленного комплекса, развития малого и среднего бизнеса на селе. Мы уверены, что в условиях мирового экономического кризиса в сложной геополитической ситуации наше государство во главе с Лидером нации сможет достойно преодолеть все проявления глобального кризиса. Мы обращаемся к народу Казахстана с выражением поддержки инициативы проведения досрочных выборов Президента РК. Мы призываем малый и средний бизнес приложить все усилия для дальнейшего развития политического курса нашего Президента и поддержать предложение о проведении выборов", – озвучил обращение директор ТОО "Зенченко и Ко" Геннадий Зенченко.



