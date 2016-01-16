​Мясо на экспорт

Для реализации проекта уже выделены 2 тыс. га поливных и 17 тыс. га пастбищных земель в Байдибекском районе. Еще 5 га земли отведено здесь же – в индустриальной зоне. На этом участке предполагается построить завод. Особенность заключается в том, что продукция животноводства будет экспортироваться пре­имущественно в мусульманские страны в соответствии со стандартами «халал». Это позволит местным сельхозпредприятиям реализовывать свою продукцию для поставки на экспорт по более высокой цене.

Компания AMK METAL FZCO, зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах, на протяжении 20 лет тесно сотрудничает с АО «АрселорМиттал Темиртау». Годовой объем закупаемой продукции составляет порядка 400 млн у. е.