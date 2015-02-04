Мясо птицы для столицы Свежий выпуск 603 Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область

Птицефабрика компании Capital Projects Ltd имеет убойный и колбасный цеха. Она выпускает цыплят бройлерных, табака, тушки, окорочка, бедра, голени, крылья, филе, грудки, суповые наборы, фарш и колбасные изделия. Также здесь производится более 10 видов копченых и вареных видов продукции из мяса курицы. В год на птицефабрике инкубируется до 15 млн. яиц.

Оборудование для производства приобретено в Германии, Бельгии и Швейцарии. Сегодня здесь трудятся 275 человек. К 2020 году предприятие планирует выйти на полную мощность. Сегодня на отечественную «курочку рябу» большой спрос в Астане, и поэтому со сбытом продукции у птицефабрики проблем нет.

В настоящее время на предприятии идет реконструкция 18 птичников, которую планируется завершить в текущем году. С выходом на полную мощность штат сотрудников будет расширен до 350 человек.