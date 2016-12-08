Общество
Мыши завелись в Центральной больнице Темиртау
В палате детского инфекционного отделения КГП "Центральная больница города Темиртау" завелись мыши, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на obk.kz
.
На видео, распространенное в Сети, видно, как мышь спокойно разгуливает по медучреждению. Далее в видеозаписи появляется ребенок, стоящий рядом с грызуном.
"Вот тут у нас мышь, а тут у нас больные детки... В больнице, инфекционной", – комментируют ролик его авторы.
Как выяснилось, мышь съела отраву, которую в палате разложил медперсонал центральной больницы Темиртау. На видео запечатлены последние минуты жизни млекопитающего.
Мышь стала лишь частью своеобразного антуража палаты. Пациенты также разместили фотоснимки стен палаты, покрытые плесенью.
Видео и фотографии уже заинтересовали представителей общественности Темиртау, которые хотят организовать проверку в центральной городской больнице.