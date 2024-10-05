Мысли, не высказанные на съезде

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Мы, сообщество судей, понимаем необходимость поддержки осуществления масштабных задач, озвученных в Послании Президента, и по своему направлению обязаны реализовать строгое соблюдение законности и порядка, неукоснительное их исполнение.

Из докладов председателя Союза судей Сакена Абдуллаева и председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева стало известно, что идет активная работа по проведению судебной реформы. В целях внесения изменений в судебную структуру в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей Респуб­лики Казахстан» были внесены изменения, проделана определенная работа по обеспечению независимости судей и строгому следованию букве закона.

Изменения неизбежны там, где есть жизнь. С момента обретения независимости и суверенитета наша судебная система претерпела значительные преобразования. В качестве одной из трех ветвей государственной власти судебная система стала объектом многочисленных поисков и изменений с момента принятия Конституционного закона «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан».

Вот некоторые из ключевых достижений.

Судебная система была юридически отделена от исполнительной власти и стала независимой ветвью власти. Высший судебный совет был преобразован из общест­венной организации в государст­венное учреждение, что стало основой независимости судебной системы. В государственном бюджете появился пункт о выделении финансов для судебной системы, и она получила возможность самостоятельно распоряжаться выделенными для нее средствами. Зарплата судей была установлена выше средней заработной платы государственных служащих, что повысило их материальное положение. В законе была утверждена отставка судей и введена норма, позволяющая судьям выходить в отставку с обеспечением специального пособия.

Также возрастной ценз для назначения на должность судьи был увеличен с 25 до 30 лет, что позволило судьям накопить больше профессионального опыта, законодательно разрешено продлевать срок службы судей до 70 лет. Но подобное не реализовывалось, поскольку прод­ление срока службы зависело от решения председателя Верховного суда. Для более справедливого решения этой проблемы требуется внесение изменений в закон, чтобы назначения принимались на основе выводов Высшего судебного совета, а не личных предпочтений отдельных лиц. Наличие судей, исполняющих свои обязанности, несмотря на возраст – это жизненная необходимость.

На III съезде Союза судей поднимался вопрос о том, что судебные процессы проводятся в случайных помещениях, не предназначенных для отправления правосудия, освободившихся после различных организаций, и необходимости выделения со стороны государства специальных средств для переезда в специально оборудованные новые здания, отвечающие статусу суда и соответствующему отправлению судьями своих обязанностей. Сегодня же суды располагаются в специально оборудованных зданиях, отвечающих мировым стандартам.

Согласно закону о статусе судей, кандидат на должность судьи должен иметь как минимум пятилетний опыт работы в юридической сфере. В процессе подготовки будущий судья должен быть готов вести судебные процессы на государственном языке. Согласно требованиям Конституции Президент Казахстана должен владеть государственным языком и сдает экзамен на знание государственного языка. Если такое требование будет распространяться и на кандидатов на занятие должности судьи и они должны будут сдавать экзамен на знание и ведение дел на государственном языке, это способствовало бы расширению сферы его применения в судебной системе. Молодежи, овладевающей английским языком за полгода, не составит труда овладеть родным языком. Мы должны создать такую необходимость. Этот вопрос поднимался и на предыдущих съездах, но не реализуется, потому что не обязателен по закону. Нужно исключить из закона принцип проведения судебного процесса на том языке, на котором велось следствие. Чтобы права человека не были ущемлены, процесс должен проводиться в соответствии с желаниями участ­вующих сторон.

На проходившем недавно совместном заседании двух палат Парламента был принят в первом чтении законопроект о создании в Астане кассационного суда – по гражданским, уголовным и административным делам. Предлагается выделить эти три коллегии из состава Верховного суда и создать отдельную судебную инстанцию. Однако возникает вопрос: чего мы добьемся таким разделением, если основания для создания кассационного суда уже существуют в составе Верховного суда? Вопрос в том, какую пользу это принесет народу, если количество жалоб останется неизменным на любой стадии рассмотрения дела? На наш взгляд, система пересмотра дел в три этапа – от областного суда до Верховного суда – не дала ожидаемых результатов. В прошлом возник­ли проблемы с рассмотрением кассационных дел в Верховном суде, и дважды кассационные инстанции были возвращены на областной уровень. В 2016 году кассационные дела в третий раз стали рассматриваться в составе Верховного суда в рамках создаваемой трехуровневой системы. Теперь же предлагается создать новую кассационную инстанцию в Астане, которая должна занять промежуточное положение между Верховным и областными судами. Но это решение также не приведет к желаемым результатам. Поэтому правильнее было бы вернуться к системе, в которой кассационная инстанция действует в составе областных судов, чтобы рассмотрение дел завершалось на региональном уровне, что эффективнее для населения, не требуя направления жалоб в Астану. Верховный суд при этом должен сосредоточиться на рассмотрении особо важных уголовных и гражданских дел и формироваться как орган, заключающий практику судебной системы.

Снижение возраста уголовной ответственности с 14 до 12 лет может стать решением, имеющим негативные последствия для будущего, так как исправление ребенка через тюремное заключение не является эффективным методом воспитания. Действеннее воспитывать его всем обществом. Вряд ли ребенок, в 12 лет познавший условия тюрьмы, в будущем станет порядочным членом общества.

Заключения судей по рассмотрению дел оформляются в виде постановлений, приговоров или решений, и подготовка таких процессуальных документов по-прежнему основывается на устаревших процедурах советской эпохи, несмотря на то что законодательство и времена изменились. Судьи тратят много времени на обоснование этих документов доказательствами, так как протоколы и приговоры требуют подробного изложения доказательств. Этот подход устарел и неэффективен в современных условиях, занимает слишком много времени. Все перечисленные процессуальные документы должны быть предельно краткими.

Сейчас компьютерные системы внедряются в судебные процессы, и доказательства, озвученные в ходе процесса, полностью фиксируются с помощью видеокамер, а их копии прилагаются к делу в виде протокола. Поэтому при вынесении приговоров и решений достаточно ссылаться на то, на чьих показаниях основано доказательство, и список пострадавших и свидетелей, что позволило бы сделать заключения краткими и емкими. Для упрощения этого процесса не раз предлагалось внести изменения в процессуальные законы, но конкретные шаги в этом направлении пока не предприняты. В итоге судьи вынуждены тратить время на написание решений с подробным изложением доказательств, что ведет к дополнительной нагрузке, нехватке времени и психологическому напряжению.

Далее. При рассмотрении дел с участием присяжных заседателей не следует ограничивать право профессионального судьи выполнять законные требования в закрытых судебных совещаниях. Судья – это профессионал, и его нельзя ограничивать в том, чтобы объяснять присяжным, которые собраны из людей разных профессий, процесс оценки доказательств и вынесения приговора. Необходимо предотвращать ситуации, когда при вынесении приговора преобладает эмоцио­нальный подход.

Президент страны на курултае в Атырау предложил принцип «честный человек – честный труд – честный успех», подчеркнув, что построение нового Казахстана возможно только с участием таких людей. Это было важное предложение для нашего народа. Воплощение этого принципа в первую очередь должно начаться с государственных служащих, особенно с сообщества судей, которые должны быть кристально чистыми в своих поступках и намерениях. Если они будут соответствовать высоким стандартам, общество сможет избавиться от коррупции, а судьи – завоевать доверие народа, укрепляя непоколебимый фундамент нашего государства.

В своем недавнем Послании Президент подчеркнул, что государство, которое следует закону и порядку, заслуживает того, чтобы быть на одном уровне с ведущими странами мировой цивилизации. Поэтому каждый из нас должен пересмотреть свои взгляды, избавиться от давней пассивности и стремиться стать честным строителем нового общества. Как говорится, «мы были такими, как вы, вы будете такими, как мы». Так давайте высоко нести знамя чести и никогда не отступать от справедливости, как великие личности нашей нации – Толе-би, Казыбек-би, Айтеке-би, чьи принципы правосудия и честности останутся вечными.

В 1996–1998 годах, когда была создана и начала свою работу ассоциация судей, была широко распространена коррупция. И однажды по итогам года на 26 судей были возбуждены уголовные дела, и они были привлечены к ответственности. На сегодняшний день среди судейской общественности наблюдаются лишь единичные случаи коррупции. И если они все же возникают, это можно расценивать как положительный результат активной борьбы судей с коррупцией. Среди судейской общественности не должно быть места коррупции.

Назначенный недавно председатель Высшего судебного совета Дмитрий Малахов, а также председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев должны глубоко осознавать свою высокую ответственность перед государством и народом. Их стремление оправдать доверие Президента должно стать руководством к действию. Только тогда работа в сфере суда сможет соответствовать высоким требованиям.