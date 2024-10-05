Мысли, не высказанные на съезде

Статьи
3
Бекет Тургараев, заслуженный юрист Республики Казахстан, почетный судья

Состоявшийся вчера в Астане IX съезд Союза судей с участием Касым-Жомарта Токаева прошел в условиях значительных изменений в стране и в свете исполнения пунктов Послания Президента, нацеленных на будущее. Мы, сообщество судей, понимаем необходимость поддержки осуществления масш­табных задач, озвученных в Пос­лании Президента, и по своему направлению обязаны реализовать строгое соблюдение законности и порядка, неукоснительное их исполнение.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Из докладов председателя Сою­за судей Сакена Абдуллаева и председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева стало известно, что идет активная работа по проведению судебной реформы. В целях внесения изменений в судебную структуру в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей Респуб­лики Казахстан» были внесены изменения, проделана определенная работа по обеспечению независимости судей и строгому следованию букве закона.

Изменения неизбежны там, где есть жизнь. С момента обретения независимости и суверенитета наша судебная система претерпела значительные преобразования. В качестве одной из трех ветвей государственной власти судебная система стала объектом многочисленных поисков и изменений с момента принятия Конституционного закона «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан».

Вот некоторые из ключевых достижений.

Судебная система была юридически отделена от исполнительной власти и стала независимой ветвью власти. Высший судебный совет был преобразован из общест­венной организации в государст­венное учреждение, что стало основой независимости судебной системы. В государственном бюджете появился пункт о выделении финансов для судебной системы, и она получила возможность самостоятельно распоряжаться выделенными для нее средствами. Зарплата судей была установлена выше средней заработной платы государственных служащих, что повысило их материальное положение. В законе была утверждена отставка судей и введена норма, позволяющая судьям выходить в отставку с обеспечением специального пособия.

Также возрастной ценз для назначения на должность судьи был увеличен с 25 до 30 лет, что позволило судьям накопить больше профессионального опыта, законодательно разрешено продлевать срок службы судей до 70 лет. Но подобное не реализовывалось, поскольку прод­ление срока службы зависело от решения председателя Верховного суда. Для более справедливого решения этой проблемы требуется внесение изменений в закон, чтобы назначения принимались на основе выводов Высшего судебного совета, а не личных предпочтений отдельных лиц. Наличие судей, исполняющих свои обязанности, несмотря на возраст – это жизненная необходимость.

На III съезде Союза судей поднимался вопрос о том, что судебные процессы проводятся в случайных помещениях, не предназначенных для отправления правосудия, освободившихся после различных организаций, и необходимости выделения со стороны государства специальных средств для переезда в специально оборудованные новые здания, отвечающие статусу суда и соответствующему отправлению судьями своих обязанностей. Сегодня же суды располагаются в специально оборудованных зданиях, отвечающих мировым стандартам.

Согласно закону о статусе судей, кандидат на должность судьи должен иметь как минимум пятилетний опыт работы в юридической сфере. В процессе подготовки будущий судья должен быть готов вести судебные процессы на государственном языке. Соглас­но требованиям Конституции Президент Казахстана должен владеть государственным языком и сдает экзамен на знание государственного языка. Если такое требование будет распространяться и на кандидатов на занятие должности судьи и они должны будут сдавать экзамен на знание и ведение дел на государст­венном языке, это способствовало бы расширению сферы его применения в судебной системе. Молодежи, овладевающей анг­лийским языком за полгода, не составит труда овладеть родным языком. Мы должны создать такую необходимость. Этот вопрос поднимался и на предыдущих съездах, но не реализуется, потому что не обязателен по закону. Нужно исключить из закона принцип проведения судебного процесса на том языке, на котором велось следствие. Чтобы права человека не были ущемлены, процесс должен проводиться в соответствии с желаниями участ­вующих сторон.

На проходившем недавно совместном заседании двух палат Парламента был принят в первом чтении законопроект о создании в Астане кассационного суда – по гражданским, уголовным и административным делам. Предлагается выделить эти три коллегии из состава Верховного суда и создать отдельную судебную инстанцию. Однако возникает вопрос: чего мы добьемся таким разделением, если основания для создания кассационного суда уже существуют в составе Верховного суда? Вопрос в том, какую пользу это принесет народу, если количество жалоб останется неизменным на любой стадии рассмотрения дела? На наш взгляд, система пересмотра дел в три этапа – от областного суда до Верховного суда – не дала ожидаемых результатов. В прошлом возник­ли проблемы с рассмотрением кассационных дел в Верховном суде, и дважды кассационные инстанции были возвращены на областной уровень. В 2016 году кассационные дела в третий раз стали рассматриваться в составе Верховного суда в рамках создаваемой трехуровневой системы. Теперь же предлагается создать новую кассационную инстанцию в Астане, которая должна занять промежуточное положение между Верховным и областными судами. Но это решение также не приведет к желаемым результатам. Поэтому правильнее было бы вернуться к системе, в которой кассационная инстанция действует в составе областных судов, чтобы рассмотрение дел завершалось на региональном уровне, что эффективнее для населения, не требуя направления жалоб в Астану. Верховный суд при этом должен сосредоточиться на рассмотрении особо важных уголовных и гражданских дел и формироваться как орган, заключающий практику судебной системы.

Из-за многочисленных изменений, внесенных в Уголовный кодекс за последние годы, практика назначения наказаний стала запутанной и противоречивой. Люди, совершившие хищения на миллиарды, причинившие огромный ущерб интересам государства, народа, могут избежать наказания, полностью возместив ущерб, в то время как лица, совершившие менее тяжкие преступления, оказываются в заключении. Такая практика суда по назначению наказания вызывает непонимание у населения. Нужно систематизировать практику назначения наказания. Народ не удовлетворен такой позицией Верховного суда.

Снижение возраста уголовной ответственности с 14 до 12 лет может стать решением, имеющим негативные последствия для будущего, так как исправление ребенка через тюремное заключение не является эффективным методом воспитания. Действеннее воспитывать его всем общест­вом. Вряд ли ребенок, в 12 лет познавший условия тюрьмы, в будущем станет порядочным членом общества.

Заключения судей по рассмот­рению дел оформляются в виде постановлений, приговоров или решений, и подготовка таких процессуальных документов по-прежнему основывается на устаревших процедурах советской эпохи, несмотря на то что законодательство и времена изменились. Судьи тратят много времени на обоснование этих документов доказательствами, так как протоколы и приговоры требуют подробного изложения доказательств. Этот подход устарел и неэффективен в современных условиях, занимает слишком много времени. Все перечисленные процессуальные документы должны быть предельно краткими.

Сейчас компьютерные системы внедряются в судебные процессы, и доказательства, озвученные в ходе процесса, полностью фиксируются с помощью видеокамер, а их копии прилагаются к делу в виде протокола. Поэтому при вынесении приговоров и решений достаточно ссылаться на то, на чьих показаниях основано доказательство, и список пострадавших и свидетелей, что позволило бы сделать заключения краткими и емкими. Для упрощения этого процесса не раз предлагалось внести изменения в процессуальные законы, но конкретные шаги в этом направлении пока не предприняты. В итоге судьи вынуждены тратить время на написание решений с подробным изложением доказательств, что ведет к дополнительной нагрузке, нехватке времени и психологическому напряжению.

Далее. При рассмотрении дел с участием присяжных заседателей не следует ограничивать право профессионального судьи выполнять законные требования в закрытых судебных совещаниях. Судья – это профессионал, и его нельзя ограничивать в том, чтобы объяснять присяжным, которые собраны из людей разных профессий, процесс оценки доказательств и вынесения приговора. Необходимо предотвращать ситуации, когда при вынесении приговора преобладает эмоцио­нальный подход.

Президент страны на курултае в Атырау предложил принцип «честный человек – честный труд – честный успех», подчеркнув, что построение нового Казахстана возможно только с участием таких людей. Это было важное предложение для нашего народа. Воплощение этого принципа в первую очередь должно начаться с государственных служащих, особенно с сообщества судей, которые должны быть кристально чистыми в своих поступках и намерениях. Если они будут соответствовать высоким стандартам, общество сможет избавиться от коррупции, а судьи – завоевать доверие народа, укрепляя непоколебимый фундамент нашего государства.

В своем недавнем Послании Президент подчеркнул, что государство, которое следует закону и порядку, заслуживает того, чтобы быть на одном уровне с ведущими странами мировой цивилизации. Поэтому каждый из нас должен пересмотреть свои взгляды, избавиться от давней пассивности и стремиться стать честным строи­телем нового общества. Как говорится, «мы были такими, как вы, вы будете такими, как мы». Так давайте высоко нести знамя чести и никогда не отступать от справедливости, как великие личности нашей нации – Толе-би, Казыбек-би, Айтеке-би, чьи принципы правосудия и честности останутся вечными.

В 1996–1998 годах, когда была создана и начала свою работу ассоциация судей, была широко распространена коррупция. И однажды по итогам года на 26 судей были возбуждены уголовные дела, и они были привлечены к ответственности. На сегодняшний день среди судейской общественности наблюдаются лишь единичные случаи коррупции. И если они все же возникают, это можно расценивать как положительный результат активной борьбы судей с коррупцией. Среди судейской общественности не должно быть места коррупции.

Назначенный недавно председатель Высшего судебного совета Дмитрий Малахов, а также председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев должны глубоко осознавать свою высокую ответственность перед государством и народом. Их стремление оправдать доверие Президента должно стать руководством к действию. Только тогда работа в сфере суда сможет соответствовать высоким требованиям.

#Астана #съезд #Союз судей

Популярное

Все
«Мы возвращаем их с войны...»
Primus inter pares
«Ауыл аманаты» вносит перемены в жизнь сельчан
Полковник Айсулу Молдашева в армии уже почти четверть века
Миллионерами становятся врачи, прибывающие на работу в область Жетысу
Своей непростой, но необходимой профессии Владимир Адаменко верен более 40 лет
«Кайсар-КГУ» – трехкратный клубный чемпион Азии!
Рабочий язык – казахский
Турнир Oskemen Open собрал спортсменов из 15 стран
Два чемпионских пояса по-прежнему принадлежат Жанибеку
«Астана» с победы стартовала в групповом этапе Лиги конференций УЕФА
Бюро Мажилиса
Целый век на всех
Оркестр играл в честь ветерана
Распоряжение Главы государства
Указ Главы государства
Указ Главы государства
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом
Ставки по кредитам в Казахстане пошли вниз
Казахстан занял 74-е место в глобальном рейтинге по индексу знаний
Приучат ли тарифы к экономии?
Дайте бизнесу работать!
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Реинкарнация туранских «больших кошек»
Полсотни жертв мопедов
Тонкое искусство выстраивания коммуникаций
Новые звезды «Үркер-2024»
Работающий человек – главная ценность государства
Первый вертолетный туристический маршрут протестирован в Бурабае
Более 10 тыс. виртуальных тарифов на общественный транспорт выпущено в Астане
Оплот казахской педагогики
120 лет назад в Семипалатинске появилась учительская семинария
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Израиль сообщил об уничтожении главарей «Хезболлах» в Ливане
Запрещены, но продаются
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Труба пока не готова
На энергетической безопасности экономить... опасно
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Паралимпиада: расписание на субботу
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
В Атырау появится дендрологический парк
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Совещаются молодые атомщики
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»
ВИК - 2024: определился первый чемпион по қазакша курес

Читайте также

Оркестр играл в честь ветерана
«Астана» с победы стартовала в групповом этапе Лиги конфере…
Два чемпионских пояса по-прежнему принадлежат Жанибеку
Рабочий язык – казахский

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]