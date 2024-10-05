Мысли, не высказанные на съезде
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Бекет Тургараев, заслуженный юрист Республики Казахстан, почетный судья
Состоявшийся вчера в Астане IX съезд Союза судей с участием Касым-Жомарта Токаева прошел в условиях значительных изменений в стране и в свете исполнения пунктов Послания Президента, нацеленных на будущее. Мы, сообщество судей, понимаем необходимость поддержки осуществления масштабных задач, озвученных в Послании Президента, и по своему направлению обязаны реализовать строгое соблюдение законности и порядка, неукоснительное их исполнение.