​Мыслить патриотично и креативно

Смотр художественных плакатов, которые должны нести позитивный посыл и привлекать внимание к вопросам толерантности в нашем многонациональном и многоконфессиональном обществе, организовали в рамках реализации задач, поставленных в программной статье Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Перед конкурсантами сразу же обозначили главную цель – профилактика религиозного экстремизма и терроризма, предотвращение радикализации сознания, особенно среди молодежи, формирование культуры согласия в соответствии с традициями и культурой Казахстана. На конкурс принимались также постеры, посвященные гармонизации религиозных убеждений как основы отношений между представителями различных религий.

Постеры при этом могли представлять собой не только изображение на плотной бумаге, но и на холсте и других материалах. Допускалась любая техника исполнения – гуашь, акварель, карандаш. По словам членов жюри, для них было важным, чтобы свою мысль авторы представили ясно, лаконично, красочно, красиво и креативно. Член жюри конкурса, директор Художественной галереи изобразительного искусства Алматинской области Кайрат Каблисанов подчеркнул: «Радует, что принять участие в конкурсе изъявили желание многие молодые люди. Наша молодежь активна, неравнодушна, думает о будущем страны и признательна Родине».

В нынешнем году конкурсные правила были изменены, художников оценивало не только профессиональное жюри, но и зрители. По их единогласному решению обладательницей первой премии стала преподаватель Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова Айнур Бекбергенова.

– Искренне благодарю всех, кто голосовал за мою работу, за то, что подарили мне радость признания, – сказала Айнур.

Автор пояснила, что горы на ее постере олицетворяют вершины, к которым стремится наша страна, а голубое небо и взлетающий шар – это наше светлое и яркое будущее.

Всего жюри назвало имена 9 победителей. Среди них два вторых и три третьих почетных места. Остальные награды – поощрительные.