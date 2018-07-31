​Мыслить патриотично и креативно

Свежий выпуск
Раушан Шулембаева

Смотр художественных плакатов, которые должны нести позитивный посыл и привлекать внимание к вопросам толерантности в нашем многонациональном и многоконфессиональном обществе, организовали в рамках реализации задач, поставленных в программной статье Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Перед конкурсантами сразу же обозначили главную цель – профилактика религиозного экстремизма и терроризма, предотвращение радикализации сознания, особенно среди молодежи, формирование культуры согласия в соответствии с традициями и культурой Казахстана. На конкурс принимались также постеры, посвященные гармонизации религиозных убеждений как основы отношений между представителями различных религий.

Постеры при этом могли представлять собой не только изображение на плотной бумаге, но и на холсте и других материалах. Допускалась любая техника исполнения – гуашь, акварель, карандаш. По словам членов жюри, для них было важным, чтобы свою мысль авторы представили ясно, лаконично, красочно, красиво и креативно. Член жюри конкурса, директор Художественной галереи изобразительного искусства Алматинской области Кайрат Каблисанов подчеркнул: «Радует, что принять участие в конкурсе изъявили желание многие молодые люди. Наша молодежь активна, неравнодушна, думает о будущем страны и признательна Родине».

В нынешнем году конкурсные правила были изменены, художников оценивало не только профессиональное жюри, но и зрители. По их единогласному решению обладательницей первой премии стала преподаватель Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова Айнур Бекбергенова.

– Искренне благодарю всех, кто голосовал за мою работу, за то, что подарили мне радость признания, – сказала Айнур.

Автор пояснила, что горы на ее постере олицетворяют вершины, к которым стремится наша страна, а голубое небо и взлетающий шар – это наше светлое и яркое будущее.

Всего жюри назвало имена 9 победителей. Среди них два вторых и три третьих почетных места. Остальные награды – поощрительные.

Популярное

Все
Четыре человека погибли в массовом ДТП на трассе Алматы-Усть-Каменогорск
Аргентина одержала первую победу над Мексикой. Месси забил гол
Полиция прокомментировала митинг в столице
Авария на ТЭЦ в Экибастузе: к жителям обратились за помощью
При столкновении двух автобусов скончался водитель в Караганде
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Как в Экибастузе спасают от холода пациентов больниц
Началась эвакуация из замерзающего Экибастуза
Локдаун возвращается в Китай
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Спасший людей пожарный Аскар Забикулин скончался в больнице
Десятки человек погибли, сотни пострадали при землетрясении в Индонезии
Акмолинец пришел в полицию, чтобы признаться в убийстве
Касым-Жомарт Токаев: Сегодня исторический день
На достоверный подсчет голосов на выборах президента Казахстана надеются наблюдатели
"Нужно принять закон" – Токаев о возврате незаконно вывезенных из Казахстана денег
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
5-летнего акмолинца связывали и морили голодом в многодетной семье: начато расследование
Подростки-автоворы попали на видео в Астане
Жигули Дайрабаев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана. Видео
Токаев и Эрдоган поговорили по телефону
Токаев после объявления итогов еxit poll: Мы должны оправдать это доверие народа
Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах президента
Договор о демаркации госграницы подпишут Казахстан и Узбекистан
Два ДТП на угнанных авто совершил 18-летний житель Аркалыка
Выборы президента: итоги третьего exit poll озвучили в Казахстане
Президентские выборы начались в Казахстане и за рубежом
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Избранница Иманбека из родного Аксу
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Аральскую проблематику обсудили сенаторы Казахстана и Узбекистана

Читайте также

Свежий выпуск
Республиканскую научно-педагогическую конференцию, посвящен…
Свежий выпуск
В детском саду и дома
Свежий выпуск
Картина, обещающая стать сенсацией
Свежий выпуск
На одном языке со зрителем

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]