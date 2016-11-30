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​Мыслить планетарными масштабами
Кабдолда БЕКЖАНОВ, полковник запаса, руководитель филиала общественного объединения «Ветераны внешней разведки» в Алматы, исполнительный директор Международного фронтового клуба им. газеты «Казахстанская правда»

Уже с первых дней независимости Казахстан обратил на себя внимание всего мира, когда Президент Нурсултан Назарбаев своим первым указом закрыл Семипалатинский ядерный полигон. И все эти годы наша страна проводит миролюбивую внешнюю и внутреннюю политику. В качестве примера достаточно вспомнить такой важный исторический факт, как избрание нашей страны в непостоянные члены Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, ведь тем самым республика вошла в клуб 15 самых авторитетных стран мира, на которые возложена ответственная миссия по обеспечению глобальной безопасности.

Вспомним и такой факт: именно Глава нашего государства возглавил международное антиядерное движение ХХI века, создав глобальный проект АТОМ. А Послание Нурсултана Назарбаева народам мира с призывом отказаться от ядерного оружия уже подписали сотни тысяч человек по всей планете! Можно вспомнить и Манифест «Мир. XXI век», инициированный Главой нашего государства, где обозначены согласованные действия наций по предотвращению войн и конфликтов.

Я горжусь, что, активно двигаясь вперед, Казахстан показывает всему миру примеры истинной борьбы за мир. Наш Лидер не замыкается в рамках одной страны, он мыслит планетарными масштабами, понимая, что стабильный и безопасный мир нужен не только народу Казахстана. Он нужен всем людям планеты, потому двигаться вперед человечество сможет только при условии мира и согласия. 

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