Мыслить творчески

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Айгуль Турысбекова, Алматы

Одна из главных задач стартапа Stemkit.kz – повышение уровня преподавания робототехники в казахоязычных школах страны.

Руководитель проекта Мадина Тасибекова вспоминает, что пандемия внесла свои коррективы в работу их компании. Когда дети из-за всеобщего локдауна не смогли приходить на курсы робототехники, перед ними встала серьезная задача – как развиваться дальше. Однако любая кризисная ситуация чаще всего приводит к новым идеям. Команда единомышленников смогла создать собственный продукт – обучающего робота Qbit. Набор ориентирован на детей 7–8 лет. Его главное преимущество – простота, которая должна привить интерес детей к робототехнике.

Как известно, еще в 2016 году вышло постановление МОН РК об оснащении всех школ страны классами робототехники. В основном в них поставлялось импортное оборудование, которое порой так и оставалось нераспакованным.

– Мы увидели проблему в том, что оборудование, которое закупается на государственные средства, не используется из-за отсутствия методических материалов, адаптированных на казахский язык. Наш робототехнический конструктор собственного производства адаптирован для школ с казахским языком обучения в соответствии с учебно-методическим планом. Для этой работы мы привлекли лингвистов, переводчиков, методистов, специалистов по робототехнике. Мы написали и издали учебные материалы, создали видеоуроки, – рассказывает Мадина Тасибекова.

Проект существует около пяти лет, и им охвачены все регионы страны. По словам Мадины, в какой-то момент пришло осознание того, что, какими бы ни были замечательными обучающий конструктор и удобной методичка, все зависит от учителя, от его увлеченности, знания этого предмета и умения заинтересовать учеников. Поэтому было решено проводить обучающие семинары с учителями, которые работают в этих школах.

– Если даже учитель не смог прийти на наш курс, он может посмотреть его в Интернете, понять, в чем заключаются суть и идея каждого урока, и преподнес­ти все эти знания детям. Наше програмное обеспечение, на котором программируются роботы, может работать без Интернета. Его можно скачать на флешку, закачать на компьютер и программировать. Видео­урок – это наглядное пособие для преподавателя, так как кому-то легче один раз посмотреть, чем читать учебник, – рассказывает руководитель компании.

По ее словам, этот процесс никогда не останавливается, идет обновление контента, записываются новые уроки, реализуются новые идеи. Хорошим подспорьем для команды стал грант от благотворительного фонда «Саби» в размере $15 тыс. в рамках конкурса «Построй свой бизнес». Эти средства пошли на дальнейшее совершенствование комплекта по роботостроению и обучение педагогов. На вопрос, что привлекает ее больше всего в социальном предпринимательстве, Мадина говорит, что для ее команды важнее не просто обучить детей робототехнике, а привить им инженерное мышление, формировать думающего человека, а не просто накапливающего знания.

– Наша команда исходит из идеи о том, что цифровизация изменит мир. Вполне возможно, что некоторые профессии исчезнут. Молодому поколению придется адаптироваться к новым условиям, и уже сегодня детей надо готовить к будущему, чтобы они были конкурентоспособными на международном уровне. Если раньше учили воспроизводящему стилю обучения, сегодня это неактуально, потому что ученик может почерпнуть любую информацию из Интернета. Сейчас главное конкурентное преимущество людей перед машинами – это творческое мышление, умение синтезировать информацию. Поэтому мы должны учить детей применять информацию, а робототехника – одна из областей знаний, которая учит детей думать и творчески применять знания, – говорит Мадина Тасибекова.

Робототехника нужна для проектного stem-подхода, развития междисциплинарных знаний и инженерных навыков. Мадина отметила, что слова Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о необходимости подготовки инженеров вдохновили их команду и они работают в правильном направлении.

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