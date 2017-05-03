О проблемах колледжа сообщалось в одном из предыдущих номеров «Казправды». Более 20 лет из его более чем полувековой истории отмечены сплошными мытарствами. В свое время коллектив получил добротное 4-этажное здание в центре Караганды. Но 15 лет назад помещение было передано Карагандинскому областному суду.

Колледж переехал в здание одного из вузов, затем состоял­ся еще один переезд. В 2013 году будущие музыканты, артисты, певцы нашли приют в бывшем Центре переливания крови – помещении, которое абсолютно не подходит для целей и задач учебного заведения. В нем при мощности учебного корпуса 300 мест обучается более 600 человек. Кроме того, площадь большинства аудиторий в среднем ­составляет 12–15 кв. м, что не соответствует требованиям.

Узкие коридоры, маленькие аудитории, отсутствие актового, спортивного, концертного залов и библиотеки – не самые лучшие условия для профильной организации. О наличии помещений для хора, оркестра и студии звукозаписи и говорить не приходилось. Тем не менее педагоги не опускали руки и честно исполняли свой профессиональный долг.

12 апреля колледж посетил аким Карагандинской области Ерлан Кошанов, лично убедившись, что здание не соответствует ни образовательным стандартам, ни санитарным нормам. При этом глава региона заверил педагогов, что помещение будет найдено:

– Думаю, следующая наша встреча состоится в ближайшее время, и у вас будет совершенно иное настроение.

Сегодня лица педагогов и впрямь светятся от радости. Не прошло и месяца, как стало известно, что в скором времени колледжу предстоит еще один переезд. Теперь уже – последний. По поручению акима области проведен ряд необходимых мероприятий в соответствии с действующим законодательством. На основании приказа Комитета госимущества и приватизации Минис­терства финансов учебному заведению передано типовое здание, ранее принадлежавшее КарГУ им. Е. Букетова.

Общая площадь этого здания состав­ляет 5,5 тыс. кв. м, из них полезная – 3,5 тыс. Широкие коридоры, огромные аудитории – все это создает оптимальные условия, необходимые для обеспечения качественной подготовки кадров. Здесь есть возможности для обустройства хореогра­фического зала, учебного теат­ра, художественно-произ­водственных мастерских, звукозаписывающей студии, учебных кабинетов, а также медицинского кабинета, столовой, библиотеки...

Учебный корпус вуза пустовал год и нуждается в ремонте. Как сообщили в управлении образования Карагандинской области, на эти цели выделено финансирование из местного бюджета. Под актовый зал будет переделана поточная аудитория.

– Актовый зал – это наша рабочая сцена, рассчитанная не только для торжественных мероприятий, но и для проведения академических концертов и государственных экзаменов. Предстоит капитальный ремонт: необходимо поменять кресла, поднять и укрепить сцену для установки концертного рояля. Надеемся, что к началу учебного года мы все сделаем. У нас теперь появятся и камерный зал, в котором будут работать вокалисты, ансамбли, и собственный спортзал. Мы безумно рады, – отметила заведующая теоретическим отделением колледжа Надежда Жанабаева.

Кроме того, наличие собственного здания избавит студентов от необходимости курсировать по несколько раз в день между тремя карагандинскими театрами, цирком и зданием общежития, два этажа которого были отведены под учебный корпус. Теперь весь учебный процесс будет проходить в одном здании.

Что касается бывшего Цент­ра крови, то объект останется на балансе управления образо­вания. В нем будет открыто общежитие для Карагандинского гуманитарного колледжа, где 60 процентов студентов – иногородние.