МЮ в первом туре Лиги чемпионов сыграет без главной звезды
Талгат Исенов
Форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни не полетел с командой на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в Эйндховен, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.ru.
Из-за полученной футболистом травмы бедра он пропустил не только игру Премьер-лиги против "Ливерпуля" (3:1), но и открывающую евросезон встречу в Голландии.
Между тем заявка манкунианцев на 1-й тур Лиги выглядит следующим образом: Де Хеа, Ромеро, Блинд, Дармиан, Макнейр, Рохо, Шоу, Смоллинг, Валенсия, Кэррик, Эррера, Перейра, Шнайдерлин, Швайнштайгер, Мата, Янг, Депай, Феллайни, Марсьяль, Уилсон.
Матч ПСВ – МЮ состоится 16 сентября. Днем ранее свою дебютную встречу в групповом этапе турнира проведет и казахстанская "Астана".