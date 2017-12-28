​Н. Нигматулин: 2017 год стал еще одним годом эпохальных побед Нурсултана Назарбаева

Нурсултана Назарбаева. В этом году Елбасы инициировал процесс политической модернизации через поистине беспрецедентную по своей значимости конституционную реформу. И нами были рассмотрены и приняты законы, направленные на реализацию данной реформы.

В стране идет процесс создания благоприятных условий для перехода на новый уровень экономического развития в рамках президентской программы Третьей модернизации Казахстана.

Свидетельством громадного международного авторитета Президента нашей страны стали членство Казахстана в Совете Безопасности Организации Объеди­ненных Наций, проведение в Астане всемирной выставки «ЭКСПО-2017», саммитов Шанхайской Организации Сотрудничест­ва и Организации Исламского Сотрудничества, Астанинского процесса по мирному урегулированию Сирийского конфликта.

Это все в копилке нашей страны благодаря международному авторитету нашего Президента. Это все итог большой плодотворной работы Елбасы, который обеспечивает поступательное движение Казахстана вперед на всех направлениях.