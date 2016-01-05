На 0,9% ослаб тенге в ходе первой в новом году сессии KASE
Ксения Воронина
Средневзвешенный курс USD по итогам первой в 2016 году торговой сессии составил 343,11 тенге за $1 (+3,10 тенге), объем торгов – $91,6 млн, передает Kazpravda.kz.
Напомним, что курс USD на 1–4 января 2016 года был сформирован по результатам торгов 31 декабря 2015 года и составил 340,01 тенге за $1.
Официальный курс тенге к иностранным валютам на следующий день устанавливается Национальным банком РК по итогам торгов на утренней и дневной сессиях KASE и не изменяется в ночное время, выходные и праздничные дни.
Ранее сообщалось, что с 1 февраля 2016 года Нацбанк расширяет пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты в тенге по операциям в обменных пунктах для доллара США – 6 тенге, для евро – 7 тенге. До этого времени предел отклонения курса покупки от курса продажи USD составит 2 тенге и 3 тенге для евро.