​На 1 400-м метре счастья

Анатолий Николаевич – очень скромный человек, и, что называется из первых уст, о себе рассказывает скупо. Он – профессионал своего дела. Первые искусственные тазобед­ренные суставы в Казахстане более 30 лет назад начинал внедрять именно он. Наш собеседник – автор более 20 рационализаторских предложений и изобретений, единственный среди врачей почетный гражданин Алматы.

До сих пор помнит рабочие будни в районной больнице, где он трудился завотделением хирургии десять лет: операции тогда шли одна за другой, и отдохнуть времени практически не было. Зато среди людей он снискал авторитет и уважение. В нашей беседе участвовала его дочь Юлия Рудяга. Первые ее слова были о том, что всю жизнь она живет с оглядкой на родителей: они заложили прочный фундамент семейных традиций, которые теперь перенимают их внуки.

Юлия Рудяга – экономист по образованию, бизнесвумен, директор цент­ров раннего развития под названием «Радость моя», мама четверых детей. Мы о ней уже писали в «Казахстанской правде». В свое время, по мере взросления детей, она объездила почти все развивающие центры Алматы. Получилось, что за десять лет ее дети посетили восемь различных центров. Однажды она решила открыть свой центр в родном поселке Панфилово Талгарского района Алматинской области, следом открыла еще один в поселке Алатау, планирует запустить филиалы в ближайших населенных пунктах. Она постоянно обновляет «ассортимент» для детей и родителей. Недавно добавилась секция скалолазания. Она освоила методики скорочтения и ментальной математики.

Анатолий Николаевич с женой Галиной, которая более 25 лет проработала главным бухгалтером в селе Панфилово, воспитали двоих детей – Андрея и Юлию. Трагический случай, произошедший с его супругой, вмиг изменил все. Семья тяжело пережила эту потерю, но она их и сплотила еще сильней. Позже Анатолий Николаевич встретил родного по духу и сердцу человека – Ирину, операционную медсестру, человека активного, мастера спорта, в прошлом – члена сборной Казахстана по фехтованию. Она родила ему дочь Полину и сына Даниила. Судьба словно дала ему шанс почувствовать себя вновь счастливым: два его сына родились в один и тот же день, только с разницей в 45 лет!

В горах он построил дачу, куда ездит каждые выходные, собирает всех детей и внуков. И там, на высоте почти 1 400 метров Анатолий Николаевич чувствует себя особенно хорошо – в кругу родных и близких.

– В чем заключается оно, ваше сегодняшнее счастье? – спрашиваю его.

Анатолий Николаевич:

– В работе, в образе жизни. И это ощущение всегда со мной…

– Юлия, а какое ваше воспоминание из детства о счастье было самым ярким?

Юлия:

– Помню до сих пор и часто вижу на семейных фотографиях то, как папа меня носил на плечах. И это ощущение детского счастья, это впечатление остается самым сильным до сих пор. Мы с папой всегда были вместе: горы, походы, спорт, лошади... В три года нас папа научил кататься на лыжах.

Анатолий Николаевич:

– Я рад, что мои внуки интересуются природой, любят ее и продолжают наши семейные традиции. К примеру, внучки, живущие в Канаде, ходят в походы, на байдарках плавают. Я всегда считал, что ребенок должен уметь плавать, кататься на горных лыжах, варить себе пищу, находить и различать грибы и уметь еще много чего. С моими детьми мы ходили в многодневные походы, пешком добирались до Иссык-Куля. К примеру, сыну было тогда четыре года. Выбирались мы ежегодно на Кульсайские озера, и весь путь дети познавали природу, учились быть самостоятельными. Дети были маленькими, конечно, жаловались в походах, уставали, плакали, но мы их отвлекали, рассказывали им сказки. Ведь главное было в том, чтобы ребенок шел, смот­рел по сторонам. Ну а потом я сажал их к себе на плечи…

Юлия:

– Оттого, наверное, у меня осталось воспоминание из детства, как папа катал нас. Я в пять лет ходила в поход вместе с папой… Помню, как мы делали в горах баню: складывали печку из камней, потом, когда она нагревалась, костер заглушали и накрывали сверху палаткой. Температура поднималась до 100 градусов. И после бани мы бросались в четырехградусную воду Кульсая… Чувствуете разницу?!..

– Можно услышать вашу формулу воспитания?

Анатолий Николаевич:

– Воспитывать детей надо в любви к труду, в познании природы. Я родился в Чилике, отец был инженером-механиком. Он с Полтавщины в годы войны получил ранение и оказался на лечении в Казахстане, где и встретил маму. Здесь и остался. Отец умер рано от туберкулеза, и маме пришлось в одиночку поднимать троих детей. Я был старшим, старался помочь маме. Мы жили, постоянно соприкасаясь с сельской природой: в детстве и овец купали, и сено косили, и хлеб убирали, оттуда и пошла привычка трудиться.

– Из любви к природе выросло и ваше увлечение горами?

Анатолий Николаевич:

– Помню, в десятом классе я побывал в высокогорном пионерском лагере «Эдельвейс». Вот тогда я впервые увидел горы и загорелся ими. Сейчас я в горах постоянно, несмотря на погоду, каждые выходные мы с семьей проводим там. Но я не альпинист, скорее – горный самоучка. А моя родная младшая сестренка Людмила Савина – знаменитая покорительница гор, сороковая – в мире и первая в Казахстане, покорившая Эверест.

Одна из моих первых экспедиций была на Килиманджаро, позже был Северный полюс, куда мы с сестрой отправлялись вместе. Были первыми казахстанцами, покорившими его. Через год я полетел с казахстанской экспедицией на Антарктиду. Потом был Монблан, последняя экспедиция состоялась на Эвересте на высоте 6 000 метров. Словами трудно передать весь драматизм поездок, весь накал эмоций... Потому что, когда поднимаешься, чувствуешь страх, усталость, какие-то физические лишения, но, добравшись до желанной отметки, я радуюсь, как ребенок. В этот момент я тоже чувствую себя счастливым.

– Вся семья занимается активными видами спорта?

Анатолий Николаевич:

– В выходные дни я на горных лыжах забираюсь довольно высоко в наши алматинские горы – до 3 600–3 800 метров. И почти всех внуков я научил плавать и кататься на лыжах. Младшая дочь Полина в этом году в 6,5 года уже стала чемпионкой Казахстана по горному слалому в своей возрастной категории. Причем она не занималась в спортивной школе, все – благодаря нашим семейным традициям и спортивным привычкам. На лыжи мы ее поставили в три года, с тех пор катается. Младший сын Даниил (ему три года) уже стоит на лыжах. По моему убеждению, чем раньше начинаешь заниматься с ребенком спортом, тем лучше. Конечно, под вниманием взрослых и без давления. У ребенка должно быть желание.

– Скажите, насколько, на ваш взгляд, сейчас замусорены наши горы?

Анатолий Николаевич:

– Горы, как и прежде, остаются большой любовью жителей и гостей нашего города. Немногие, конечно, отправляются высоко в горы, там зачастую я встречаю жителей ближнего и дальнего зарубежья, приехавших специально к нам отдохнуть. Горожане чаще с семьями выбираются в горы на пикник с шашлыками – уединиться, отдохнуть вдали от городского шума и суеты. И мусор как раз и встречается чаще всего у подножий гор…

Юлия:

– И папа, когда спускается с гор, забирает весь мусор, который встречает по пути. Весь, сколько он может унести с собой за один раз. Мы тоже часто проводим семейные рейды. И, как он, собираем в мешки все то, что оставили наши земляки.

– Горы – ваше увлечение, отдушина, а работа?

Анатолий Николаевич:

– Мне с детства нравятся точные науки. Ортопедия – это как раз та область, где нужен математический ум и прогнозирование. В школе легко давалась математика. Я даже пос­тупал на физико-математический факультет, но не добрал один балл. Хирургию выбрал из-за технического склада ума. Гены отца-инженера... В 1971 году окончил Алматинский медицинский институт, защитил кандидатскую диссертацию. Сейчас работаю главным травматологом Алматы, с 1984 года – заведующим отделением ортопедии четвертой горбольницы.

Мы, врачи-ортопеды, вычисляем углы суставов, подгоняем, «стругаем» людей. Ортопедия, как и другие облас­ти медицины, постоянно развивается, и надо отметить, что мы даем пациенту гарантии того, что после операции он будет вести полноценную жизнь. Наша задача – быстрей поднять человека с постели. Если раньше пациент лежал месяц-полтора после операции, то сейчас – два-три дня. В год я провожу три тысячи операций, в день выходит около четырех-пяти. Одна из главных отрад для меня – моя старшая внучка, которая учится в Канаде на врача и планирует стать хирургом.