На 1 млрд рублей поддержал Усманов российский футбол

Спорт
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Талгат Исенов
Российский миллиардер Алишер Усманов рассказал, что оказал безвозмездную финансовую поддержку Российскому футбольному союзу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.ru.

"Я оказал безвозмездную финансовую поддержку РФС на общую сумму 1 миллиард рублей. Считаю важным, чтобы наше государство и российские общественные организации выполняли взятые на себя обязательства, в том числе перед приглашенными зарубежными специалистами", – говорится в заявлении, распространенном пресс-секретарем Усманова.

Как сообщают Vesti.ru, министр спорта России Виталий Мутко заявил журналистам, что первый транш отступных по расторгнутому контракту с экс-главным тренером сборной России по футболу Фабио Капелло совершил как раз Алишер Усманов.

По информации издания, источник, близкий к руководству РФС, рассказал, что сумма компенсации Капелло составит около €15 млн по официальному курсу, то есть около 930 млн рублей.

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