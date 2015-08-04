На 1 млрд рублей поддержал Усманов российский футбол

Российский миллиардер Алишер Усманов рассказал, что оказал безвозмездную финансовую поддержку Российскому футбольному союзу, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Sports.ru.
"Я оказал безвозмездную финансовую поддержку РФС на общую сумму 1 миллиард рублей. Считаю важным, чтобы наше государство и российские общественные организации выполняли взятые на себя обязательства, в том числе перед приглашенными зарубежными специалистами", – говорится в заявлении, распространенном пресс-секретарем Усманова.
Как сообщают Vesti.ru,
министр спорта России Виталий Мутко заявил журналистам, что первый транш отступных по расторгнутому контракту с экс-главным тренером сборной России по футболу Фабио Капелло совершил как раз Алишер Усманов.
По информации издания, источник, близкий к руководству РФС, рассказал, что сумма компенсации Капелло составит около €15 млн по официальному курсу, то есть около 930 млн рублей.