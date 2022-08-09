На 10 лет осудили членов межрегиональной наркогруппировки в ВКО

Летом прошлого года полицейские провели широкомасштабную спецоперацию по ликвидации крупной наркосети, действовавшей на востоке страны и Алматинской области. В течение месяца все 6 ее участников были задержаны. Сегодня, 9 августа, приговором суда они осуждены к различным срокам лишения свободы более 10 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

Тщательно конспирируясь, преступники каждый раз меняли съемные квартиры, причем каждый участник наркосети выполнял свою роль - кто-то отвечал за доставку, кто-то фасовал наркотики по дозам, и в дальнейшем осуществлял закладки по городу, рассказали в полиции.

В ходе обысков было изъято около 10 кг готовых для реализации синтетических наркотиков, что равнозначно почти 100 000

разовым дозам, отметили в ДП.

Все они будут отбывать наказание в учреждениях средней и максимальной безопасности, добавили в областном департаменте.