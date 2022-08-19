На 10 млн тенге обокрал сотового оператора дуэт мошенников в Казахстане

54 мошенничества совершил криминальный дуэт. Злоумышленники задержаны полицией города Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сразу по 5 статьям Уголовного кодекса Казахстана расследуется дело в отношении 35-летнего рецидивиста и его 36-летней спутницы. В частности, пара подозревается в подделке документов и мошенничестве.

«Путем обмана и злоупотребления доверием подозреваемые незаконно завладели имуществом одного из сотовых операторов на сумму более 10 млн тенге. Установлено, что в декабре 2021 года они разработали план обмана: с помощью поддельного удостоверения в разных регионах страны приобретали в кредит сотовые телефоны. При этом использовали специальную акцию сотового оператора, объявленную с целью продажи определенных моделей мобильных устройств. На данном этапе расследования установлено 54 факта мошенничества», – сообщил начальник отдела полиции при УП Бостандыкского района Галым Касымбаев.

К слову, гражданин М. 1987 года рождения в прошлом был неоднократно судим за совершение аналогичных преступлений.

Теперь же уголовное дело передано в суд по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи «Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан», частью 5 статьи «Виды соучастников уголовного правонарушения», частью 2 статьи «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград», пунктом 4 части 3 статьи «Мошенничество».