На 10 млрд тенге нанесли ущерб лжепредприятия Астаны с начала года

Экономика
Талгат Исенов
С начала текущего года департамент госдоходов Астаны по факту лжепредпринимательства возбудил 129 уголовных дел с суммой ущерба 10 млрд тенге, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Из них в суд уже направлено 35 дел. В 2013 году по факту лжепредпринимательства было возбуждено 41 дело, в период с 1 января по 17 ноября 2014 года – 78 уголовных дел. В 2015 уже 129", – привел данные на брифинге руководитель одного из управлений городского ДГД Темирлан Шонаев.

Помимо этого, в текущем году было направлено 20 ходатайств по отмене госрегистрации юрлиц, имеющих признаки лжепредприятий.

"Также в Астане в результате оперативно-розыскных мероприятий было проведено шесть операций по задержанию с поличным лиц, обналичивающих деньги в банках на общую сумму 66 миллионов тенге, и один факт задержания с поличным при продаже счетов-фактур и других бухгалтерских документов на сумму 611 миллионов тенге", – проинформировал Шонаев.

Согласно данным ДГД, в 2013–14 годах по приговорам судов было признано 85 лжепредприятий, с которыми имели взаиморасчеты 1 029 предприятий-контрагентов с суммой нарушения 2 605 389 828 тенге.

По словам Шонаева, на создание одной подставной фирмы необходимо всего 20 000–30 000 тенге, такова стоимость полного пакета документов с регистрацией 10–15 дней.

"Цена счета-фактуры, выписанной от лжепредприятия, составляет 2–5% от указываемой в выписке суммы. Практика показывает, что в среднем через одну подобную фирму обналичивается от 100 до 500 миллионов тенге. Максимальный зафиксированный показатель – 10 миллиардов. Причем одно и то же лицо открывает, как правило, сразу несколько лжепредприятий. Одна такая фирма может приносить от 30–40 000 долларов в год", – сказал Темирлан Шонаев.

"129 уголовных дел – далеко не предел. Думаю, до конца года имеющаяся цифра возрастет в 2–3 раза", – сделал прогноз начальник управления.

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