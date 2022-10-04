На 10% подорожали отопление и горячая вода для потребителей Караганды

Сезон роста тарифов

С 30 сентября в Караганде начался отопительный сезон, а с 1 октября выросли расценки на коммунальные услуги. Тариф на услуги теплоснабжения для потребителей, в домах которых установлены счетчики, возрос до 3 729,73 тенге за Гкал. До повышения он был на 10% ниже и составлял 3 389,52 тенге за Гкал.

Аналогичное повышение коснулось и тех горожан, в много­этажках которых нет приборов учета и которые платят за отопление, исходя из площади своих квартир. Для них коммунальная услуга выросла с 115,25 до 126,81 тенге за квадратный метр.

Плюс к этому с наступлением холодов в Караганде поднялась стоимость горячей воды. Для тех, у кого в квартирах есть счетчики, тариф вырос с 358 до 395 тенге за кубометр. А для тех, у кого их нет, плата поднялась с 1 140 до 1 258 тенге за человека в месяц.

Надо отметить, что это зимний тариф на ГВС. Летом горячая вода для жителей Караганды стоит дешевле.

– Причиной роста тарифа на услуги теплоснабжения и ГВС стало повышение цены на производство тепловой энергии у карагандинских ТЭЦ-3 и ТЭЦ-1, – сообщил заместитель главы департамента по регулированию естественных монополий по Карагандинской области Данияр Срымбетов. – Это должно было произойти еще в 2021 году. Однако из-за введенного тогда моратория повышение тарифа было перенесено на 2022-й.

Чиновник также отметил: в Караганде действует рассчитанный на 7 лет предельный уровень тарифов на теплоснабжение. Их утвердил департамент по регулированию естественных монополий. Это значит, что отопление и горячая вода для жителей областного центра будут дорожать поэтапно до 2028 года.