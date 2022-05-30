На 100 млн тенге обманула шымкентцев группа из шести аферисток

В Шымкенте полицейские задержали группу аферисток, обманувших доверчивых граждан на 100 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz.

"В подразделения ДП Шымкента в течение мая поступили заявления от нескольких десятков горожан. Местные жители заявили,что стали жертвой мошенников. Малознакомые женщины, прикрываясь именем одной из госкорпораций, обещали безвозмездные гранты и низкопроцентные кредиты. Обманом они завладели деньгами потерпевших на сумму 100 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе ДП.

Для раскрытия преступления была создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников прокуратуры и полиции.

В результате было установлено, что к данным аферам причастны 6 женщин, 1983, 1986,1987 и 1990 годов рождения. Установлено также, что эта преступная группа орудовала в городе в период с 2020 по май 2022 года.

В данное время из шестерых подозреваемых одна уже осуждена и отбывает наказание в Нур-Султане за аналогичное преступление, четверо водворены в изолятор временного содержания, а еще одна объявлена в межгосударственный розыск.

Межведомственная группа проводит досудебное расследование по статье 190 УК РК "мошенничество".

Число потерпевших составило на сегодня более 30 человек. Однако, прокуроры и полицейские не исключают вероятность того, что жертвами этой преступной группы могли стать свыше 200 граждан.

Полиция Шымкента убедительно просит граждан не доверять сомнительным предложениям, не давать никому свои персональные данные и решать все вопросы законным путем, добавили в пресс-службе.