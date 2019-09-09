На 105 млрд тенге погасили долги социально-уязвимых граждан в Казахстане
Айдана Демесинова
В Казахстане погасили долги по потребительским беззалоговым кредитам социально-уязвимых граждан на балансах банков и микрофинансовых организаций на сумму 105,17406 млн тенге. Об этом на пресс-конференция о ходе реализации Указа Президента РК К.Токаева "О мерах по снижению долговой нагрузки граждан РК" сообщил заместитель председателя Национального Банка РК Олег Смоляков, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"5 сентября по тем спискам, которые были получены от Минтруда по состоянию на 20 августа, 507363 гражданам было осуществлено погашение по задолженности, по потребительским беззалоговым кредитам на балансах банков и микрофинансовых организаций на сумму 105,17406 млн тенге. При этом, 263525 гражданам – это порядка 52% от общего количества граждан, которые в соответствие с указом определены, как находящиеся в тяжелой жизненной ситуации и имеют беззалоговые потребительские кредиты до 3 млн тенге, задолженность перед банками и микрофинансовыми организациями погашена в полном объеме", - проинформировал Смоляков.
По его данным государственная поддержка охватила порядка 98,4% всех заемщиков, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации и имеющих беззалоговые потребительские кредиты.
"В соответствии с Постановлением Правительства есть определенная очередность погашения этих займов – в первую очередь, погашаются займы, которые имеют наибольшую годовую фиктивную ставку вознаграждения, во-вторую очередь задолженность по займам с наибольшей задолженностью по основному долгу вознаграждения, и в третью очередь задолженность по займам микрокредитов с наиболее ранней датой заключения договора займа. То есть, в такой очередности, всем, кто имеет задолженность до 3 млн тенге, компенсируется 300 тысяч тенге", - добавил спикер.