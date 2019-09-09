Общество
На 105 млрд тенге погасили долги социально-уязвимых граждан в Казахстане
Айдана Демесинова
В Казахстане погасили долги по потребительским беззалоговым кредитам социально-уязвимых граждан на балансах банков и микрофинансовых организаций на сумму 105,17406 млн тенге. Об этом на пресс-конференция о ходе реализации Указа Президента РК К.Токаева "О мерах по снижению долговой нагрузки граждан РК" сообщил заместитель председателя Национального Банка РК Олег Смоляков, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"5 сентября по тем спискам, которые были получены от Минтруда по состоянию на 20 августа, 507363 гражданам было осуществлено погашение по задолженности, по потребительским беззалоговым кредитам на балансах банков и микрофинансовых организаций на сумму 105,17406 млн тенге. При этом, 263525 гражданам – это порядка 52% от общего количества граждан, которые в соответствие с указом определены, как находящиеся в тяжелой жизненной ситуации и имеют беззалоговые потребительские кредиты до 3 млн тенге, задолженность перед банками и микрофинансовыми организациями погашена в полном объеме", - проинформировал Смоляков.

По его данным государственная поддержка охватила порядка 98,4% всех заемщиков, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации и имеющих беззалоговые потребительские кредиты.

"В соответствии с Постановлением Правительства есть определенная очередность погашения этих займов – в первую очередь, погашаются займы, которые имеют наибольшую годовую фиктивную ставку вознаграждения, во-вторую очередь задолженность по займам с наибольшей задолженностью по основному долгу вознаграждения, и в третью очередь задолженность по займам микрокредитов с наиболее ранней датой заключения договора займа. То есть, в такой очередности, всем, кто имеет задолженность до 3 млн тенге, компенсируется 300 тысяч тенге", - добавил спикер.


Популярное

Все
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
По 650 тыс. тенге будут платить казахстанским учителям за работу в регионах
В АФМ прокомментировали избиение сотрудника в Шымкенте
Токаеву презентовали инвестиционные проекты турецких бизнесменов в Казахстане
Эрдоган: "Мы очень заинтересованы в стабильности и спокойствии у наших братьев-казахов"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Казахстанской молодежи объяснят смысл новых поправок в Конституцию
Первая скрипка театра Ла Скала выступила в Нур-Султане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 мая
Убийство врача в Алматы: мать подозреваемого боится за жизнь своего сына
Нынешним летом турзона озера Алаколь может побить рекорд посещаемости
Казахстан ждет комплексное переустройство политической модели – эксперт
Повисшего на балконе 8-го этажа ребенка спас сосед в Нур-Султане
Открыл стрельбу по знакомым житель Алматы, пострадали двое
Как в Риддере приближали Победу
Казахстан и Мальдивы подписали соглашение о безвизовом режиме
В предвкушении курортного сезона
"Вооруженный" кирпичом мужчина "атаковал" пункт полиции в Уральске: нарушителя наказали
Будут новые школы
Счастье – жить для людей
ПРОЕКТ: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Новые месторождения нефти и металлов ищут в Казахстане
Болат и его команда
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Полный текст видеообращения Президента Токаева по поправкам в Конституцию
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
Цифровые документы приравняют к бумажным в Казахстане
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Мужчина на глазах детей забил жену до смерти в Туркестанской области
"Уральск, Петропавловск, Павлодар надо отдать России": за провокационный пост завели дело на мужчину в ЗКО
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Школьница повесилась во дворе дома в Алматы
"От страха и шока обмочилась в штаны": девочку не выпускали из темной комнаты в детсаду Нур-Султана
Дату запуска программы льготного автокредитования назвали в МИИР
Опасный рецидивист бежал из тюрьмы вместе с охранницей в США
Трасса между Карагандой и Темиртау, которую еще не сдали, покрывается трещинами
Таинственные нападения на девушек участились во Франции
Что писали торговцы, искатели приключений и миссионеры о жизни древней степи
Касым-Жомарт Токаев посетил Nazarbayev University
Закон Республики Казахстан
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?

Читайте также

Происшествия , Общество , Видеогалерея
В АФМ прокомментировали избиение сотрудника в Шымкенте
Происшествия , Общество , Видеогалерея
Повисшего на балконе 8-го этажа ребенка спас сосед в Нур-Су…
Мажилис , Общество
Запретить онлайн-кредитование предлагает депутат
Происшествия , Общество
Подозреваемых в убийстве трех человек задержали в Кызылорде

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]