На 1,2 млрд тенге оштрафовали областной филиал "КТЖ – Грузовые перевозки"
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Мера наложена за нарушение, влияющее на безопасность перевозок.
В Комитете технического регулирования и метрологии МТИ РК сообщили об еще одном серьезном нарушении, выявленном в Абайской области, передает Kazpravda.kz.
По информации комитета, в областном филиале «КТЖ – Грузовые перевозки» использовали 206 средств измерений, поверка которых осуществлена с нарушениями.
Областной департамент КТРМ наложил на предприятие штраф на сумму 1 млрд 286 млн тенге.
Кроме того, департамент приостановил область аккредитации поверочной лаборатории.
«Использование неповеренных средств измерений на объектах транспорта может серьезно повлиять на безопасность перевозок», - отметил председатель комитета Куаныш Еликбаев.