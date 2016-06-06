На 1,2% укрепился тенге с начала года – Нацбанк

Экономика
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Ксения Воронина
Фото ©Kazpravda
На конец мая 2016 года обменный курс тенге сложился на уровне 335,84 тенге за $1. Тенге ослаб за май на 2,5%, но укрепился с начала года на 1,2%. Об этом сообщил во время брифинга в Алматы председатель Национального банка РК Данияр Акишев, передает Kazpravda.kz.

В целом ситуация на валютном рынке страны, по его словам, стабильная.

"Ежедневные колебания обменного курса в обе стороны происходили в обычных пределах. Они определялись ожиданиями участников рынка на основе динамики нефтяных цен и укреплением валюты США к ряду мировых валют", – сказал глава Нацбанка.

Данияр Акишев отметил, что для недопущения резких колебаний обменного курса тенге и для пополнения золотовалютных резервов Нацбанк продолжает покупать иностранную валюту. Так, объемы интервенций (нетто-покупка) финрегулятора в мае составили $728,3 млн. Он напомнил, что в апреле они составили $830,9 млн, в марте – $1,2 млрд, за 5 месяцев 2016 года – $3,7 млрд.

"Доля нашего участия на внутреннем валютном рынке в мае составила 29,1%. При этом операции Национального банка не воздействуют на фундаментальный тренд динамики обменного курса, так как их характер и объемы не меняют общей ситуации на рынке", – сказал глава Нацбанка.

Золотовалютные резервы НБ, добавил он, по предварительной оценке, в мае составили $28,8 млрд (с начала года рост на $878,2 млн, или 3,2%). По его словам, на конец мая активы Национального фонда составили $65,5 млрд, международные резервы страны в совокупности достигли $94,2 млрд (с начала года – рост на $2,9 млрд, или на 3,2%).

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