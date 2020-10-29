На 120 миллионов тенге обманул казахстанцев мошенник

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Мужчина, обманувший граждан на 120 миллионов тенге, осужден в Алматы, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Polisia.kz
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Речь идет о гражданине С., который под предлогом продажи и поставки из КНР специальной техники обманул горожан на 120 миллионов тенге.
"Как следует из материалов уголовного дела, гражданин С. разработал план, направленный на совершение мошенничества в особо крупном размере. Он предполагал схему хищения, для которой необходимо было зарегистрировать компанию на территории Алматы, найти менеджеров с установкой заработной платы, способных вести переговоры с потенциальными жертвами, арендовать офисное помещение и разместить объявление о продаже спецтехники на "гибких" условиях. Фирму фигурант зарегистрировал на малограмотного человека, заплатив ему разовое вознаграждение. Таким образом, действуя по указанной схеме, злоумышленнику удалось обмануть двух граждан, пожелавших приобрести габаритную спецтехнику", – рассказал и.о. начальника следственного управления ДП Алматы Ергали Ибраимов.
Он добавил, что в первом случае покупатель заплатил за поставку 80 миллионов тенге, в другом – 40 миллионов. При этом обещанный товар в их распоряжение так и не поступил.
Гражданин С. был задержан сразу же после обращения потерпевших в полицию. Уголовное дело расследовано по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 УК РК. Подозреваемый был арестован. Вина его доказана.
За совершение вышеуказанных противоправных действий, относящихся к тяжкой категории, гражданин С. был осужден к 6 годам 8 месяцам лишения свободы.
Приговор вступил в законную силу.