На 138 тысяч тенге оштрафовали жительницу Уральска за курение в самолете

"1 июля текущего года в Линейный отдел полиции в аэропорту г. Алматы поступило сообщение от представителя авиакомпании АО "Air Astana" о том, что на борту воздушного судна сообщением "Актобе-Алматы" находится правонарушитель. В ходе проверки транспортные полицейские установили 34-летнюю жительницу Уральска, которая находясь на борту воздушного судна, курила сигарету. Правонарушительница была передана транспортным полицейским по прилете авиарейса по акту командира ВС", - рассказал первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте Калижан Кобландин.



В отношении нарушительницы составлен административный протокол по статье 441 ч 1-2 КоАП РК "Потребление табачных изделий и (или) электронных сигарет на борту воздушного судна", на нее наложен штраф в размере 50 МРП (138 900 тенге).



С начала года транспортными полицейскими за различные административные правонарушения к административной ответственности привлечено 21117 граждан, в том числе за нарушение запрета курения – 1641.



Курившую на борту самолета жительницу Уральска оштрафовали на 50 МРП, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-служба департамента полиции на транспорте.